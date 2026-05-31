Norge slår Sverige: Norske barn med diabetes får verdensklassebehandling

Nye resultater viser at Norge nå er best i verden til å behandle barn med diabetes type 1. Overlege Torild Skrivarhaug hyller barneavdelingenes innsats, og Helseminister Jan Christian Vestre erklærer at behandlingen er i verdensklasse. Artikkelen detaljerer hvordan teknologiske fremskritt og teamarbeid har ned Insulinsjokk og syreforgiftning, og hva som gjenstår for å sikre en god overgang til voksenlivet.

Stadig flere barn rammes av diabetes type 1 i Norge . Denne alvorlige og livsomveltende sykdommen fører til at kroppen slutter å produsere insulin, noe som gjør at barn er avhengige av insulinbehandling døgnet rundt for å holde blodsukkeret stabilt.

I fjor fikk 463 barn diagnosen, ifølge tall fra Barnediabetesregisteret, og over 3500 barn lever nå med diabetes type 1 i Norge. For 25 år siden fikk rundt 14 prosent av barna med kjent diagnose insulinsjokk årlig, mens andelen nå er nede i én prosent. Tilsvarende har syreforgiftning også blitt langt sjeldnere. Mye av suksessen kan tilskrives store teknologiske fremskritt, som sensorer og insulinpumper, som hjelper pasientene med å regulere blodsukkeret mer effektivt.

Resultatene fra barneavdelingene over hele landet viser at Norge nå er best i verden til å behandle barn med diabetes type 1. For første gang har norske resultater slått de svenske, selv om bare med en desimal, ifølge overlege Torild Skrivarhaug, som leder Barnediabetesregisteret. Hun sammenligner bragden med et skirenn der å vinne med en skitupp likefullt teller.

Mellomleddet for å måle kvaliteten på behandlingen er langtidsblodsukkeret, også kalt HbA1c, og det generelle målet for barn og unge er under 48 mmol/mol. Dette stabilizede blodsukkeret er avgjørende for å unngå senkomplikasjoner som tap av syn, nyresvikt og for tidlig død. Forskning viser at barn som får diagnosen før de er ti år kansker taper 15 til 17 leveår hvis behandlingen ikke er god nok.

Overlege Skrivarhaug understreker at håpet nå er at barn og unge som vokser opp med dagens behandlingsresultater skal leve lange og gode liv. Likevel er det fortsatt utfordringer, spesielt knyttet til den vanskelige overgangen fra barneavdeling til voksenbehandling. Generalsekretær Britt Inger Skaanes i Diabetesforeningen sier hun hører mye positivt fra pårørende om oppfølgingen, men ønsker enda mer fokus på denne overgangen.

Begge voksne og børn er bekymret for hva som skjer når behandlingen skifter fra et team med eksperter til mindre skjermet oppfølging i voksenoppdragen. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) hyller innsatsen ved barneavdelingene og mener Norge har diabetesbehandling for barn i verdensklasse. Regjeringen lanserte i fjor en nasjonal diabetesplan som skal sikre pasientene god behandling, oppfølging og hjelp til å mestre livet med sykdommen.

Resultatene er takket være et samarbeid mellom utenomeksperter, teknologiske fremskritt og et forent diabetesteam på hver avdeling. Et eksempel på en vellykket endring kommer fra barneavdelingen på Sykehuset i Telemark, som for ti år siden hadde de dårligste tallene i landet. Pediatrisk sykepleier Eunike Vågen forteller at de bestemte seg for å ta grep, blant annet ved å lage en plan for oppfølgingen tilpasset hvordan blodsukkeret ble regulert.

De sikret nok ressurser, kompetanse og kontinuitet for de som jobbet med diabetes. Overlege Skrivarhaug avslutter med en oppfordring til alle involverte: Gi dere selv en klapp på skulderen. Vi driver barnediabetesbehandling i verdensklasse





