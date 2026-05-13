Norge slår Tyrkia - comeback for Magnus Abelvik Rød

Norge tok seieren i en bortekamp mot Tyrkia, med en utflod av mål fra August Baszár Pedersen. Martin Bergerud sto på for to redninger underveis, men ble erstattet av Robin Haug. Norge fikk en slutten på å blokkere flere mål, og nå har de sikret seg en returkamp mot Tyrkia i Ankara. Håndballforbundet er i full gang med å finne Willes erstatter som landslagssjef.

Det sto 23-20 på lystavla etter førsteomgangen i Gjøvik, men til slutt fikk Norge storseieren man var ute etter. Først etter tre kvarter løsnet det skikkelig for Jonas Willes menn.

August Baszár Pedersen hamret inn en del mål tidlig i 2. -omgang, mens Torbjørn Bergerud kom inn og stengte buret. Bergerud gjorde over tusentall redninger da Norge rykket ifra. Tidligere i kampen tok han ingenting og ble erstattet av Robin Haug.

Grepet stoppet ikke lekkasjen bakover for Norge.

"Sjokkerende svakt", sa TV 2s kommentator Harald Bredeli om forsvarsspillet. Norge fikk skikk på det i tide, og 29-27 ble raskt til 34-27. Pedersen stoppet på ti mål og ble kåret til banens beste. Oppgjøret ble et comeback for Magnus Abelvik Rød, som ikke hadde spilt på landslaget siden mai i fjor.

Returkampen mot Tyrkia spilles i Ankara lørdag. Norge er på god vei mot å ta seg til VM i Tyskland i januar. Håndballforbundet er i full gang med å finne Willes erstatter





