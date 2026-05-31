Norge slo Canada og tok bronsemedalje i hockey-VM

Den norske hockeylandslaget sikret en historisk bronsemedalje etter en seier på 3-2 mot Canada iVM-bronsefinalen. Noah Steen scoret det avgjørende målet på overtid, og hockeylegenden Mats Zuccarello roser laget for en fantastisk prestasjon.

Den norske hockeylegenden Mats Zuccarello er mer enn imponert etter at Norge slo Canada i bronsefinalen i hockey-VM. Etter noen intense sluttminutter peiset Noah Steen pucken i mål og sikret Norge bronsemedaljen.

Norge har aldri tatt en medalje i et hockey-VM før. Mot hockeygiganten Canada, vant Norge 3-2, og tok med det bronsemedaljen. Det var like før medaljen røk for Norge. Gleden var derfor enorm da Steen sikret det tredde målet for Norge.

Hele gjengen har gjort en kanonjobb. Det er så bra for norsk hockey. Det får nytes. Fy fader, det er stort.

Ifølge Zuccarello har han ikke FOMO etter å ha sett bronsefinalen. Nei, jeg tenker ikke på meg selv. Jeg er bare superhappy for de gutta. Det er en del unggutter som spiller bra.

Og Martinsen som har vært med i mange år. Hauken som har stått på huet og vært med i mange år. Det er så fortjent at jeg ikke har noen tanker om meg selv nå. Zuccarello synes det hele er helt sykt.

Gutta kommer hjem med medalje rundt halsen i et VM. I fjor kjempet vi om nedrykk mot Ungarn. I år burde vi hatt 2-2 mot Canada. Det er utrolig imponerende hele greia.

Selv om Zuccarello nok hadde lyst til å rope ut da Steen sikret det tredde målet på overtid, innrømmer han at forholdene ikke lå helt til rette





