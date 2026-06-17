Norge slo Irak 4-1 i åpningskampen utenfor Boston, og landslagssjef Ståle Solbakken varsler fridager for spillerne. Troppen har vært i USA i to uker for å gjøre seg best mulig kjent med forholdene før turneringsstart.

Norge slo Irak 4-1 i åpningskampen utenfor Boston. I etterkant varslet landslagssjef Ståle Solbakken at det blir noen fridager på spillerne. Troppen har vært i USA i to uker for å gjøre seg best mulig kjent med forholdene før turneringsstart.

Fridagene blir derfor etterlengtet for mange. – Vi har planlagt det lenge, og det passer veldig bra med en «break» nå. Det har vært intensivt, og mange kjente på anledningen. Nå skal de få lufte både hjerne og kropp og se sine kjære, sa Solbakken.

Noen reiser tilbake til Greensboro og bruker treningsfasilitetene, mens andre tar turen til New York. – Er det en de ikke vil se på treningsbanen de neste to dagene, så er det meg. Vi legger det opp så mange får besøk av familie til Greensboro. Det er lov å trene for de som vil, men det er også lov å spille golf, sa Solbakken.

David Møller Wolfe, som hadde målgivende pasning til Erling Braut Haalands første mål, skal selv til New York. Det er der neste kamp mot Senegal spilles 23. juni. Dermed er det også dit flere av familiemedlemmene til spillerne har reist. – Jeg skal møte samboeren min i New York.

Jeg tror det er mange spillere som skal dit, så jeg hang meg på den turen. Det blir fint med et lite avbrekk. Nå har vi vært her i to uker, så det blir fint å se familien, sier Wolfe til NTB. Norge har sin base i Greensboro i North Carolina, som i tillegg til å være en liten by, også er et stykke unna både Boston og New York.

Sunn fornuft, det tror jeg er ganske opplagt. Jeg tror ikke det blir noen store problemer





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