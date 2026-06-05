Norge slo tilbake av Tyskland uten VAR - Graham Hansen etterlyser teknisk hjelp

Norges fotballstatte ledet av Caroline Graham Hansen tapte kritisk kamp mot Tyskland i Nations League. Et mål ble annullert på grunn av offside, noe som utløste et追etter hjelp fra VAR. Norge har likevel sikret andreplassen og er klar for VM-playoff.

Norges fotballlandslag stod overfor en kritisk utfordring i kampen mot Tyskland i UEFA Nations League . For å sikre gruppeseieren var en seier avgjørende, men Tyskland viste seg å være for sterke og tok kontroll over matchen.

I løpet av første omgang skapte Norge et mål da Signe Gaupset satte ballen i nett, men scoringen ble annullert på grunn av en hårfin offside. Dette avgjøret utløste frustrasjon hos Norges stjerne spiller Caroline Graham Hansen, som etter kampen etterlyste bruk av VAR (Video Assistant Referee). Graham Hansen understreket at Norge nå spiller på Nations Leagues høyeste nivå og at slike avgjørelser kan være avgjørende.

Hun uttalte til NRK at hun ikke tror målet var offside og at det så ut som ballen kom fra en tysk spiller, noe som gjorde at det burde blitt godkjent. Kampens begynnelse var lovende for Norge, men Tyskland tok ledelsen etter bare to minutter da Marie Müller scoring. Ti minutter senere utvidet Tyskland gapet med et imponerende angrep avsluttet av Carlotta Wamser, noe som fikk scoret til 2-0.

I mellomtiden hadde Norge hatt et mål annullert, og uten VAR var det ingen mulighet til å overprøve dommerens beslutning. NRK-ekspert Carl-Erik Torp bekreftet at denne kampen ikke hadde VAR tilgjengelig, og at dommerne måtte basere seg på det de så med blotte øyet. Dette er en utfordring som ofte rammer lag på dette nivået, og det understreker behovet for bedre teknisk støtte i fotballens toppenga.

Til tross for nederlaget har Norge allerede sikret andreplassen i gruppen og er dermed kvalifisert for playoff i VM-kvalifiseringen. Dette betyr at tapet mot Tyskland ikke har konsekvenser for den videre planen, men det er likevel en frustrerende resultat. Mannskapet viser rom for forbedring, spesielt i defensive sammenheng, og vil bruke resten av turneringen til å finpusse detaljer før de avgjørende playoff-kampene.

Norges fotballforbund har allerede gitt uttrykk for tilfredshet med at landet er på vei mot VM, og at denne kampen har avdekket områder som trenger ekstra oppmerksomhet i oppkjøringen til de absolutte avgjørelser om året





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