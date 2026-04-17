Norge står overfor realfagskrise: Amalie Skram-elever kjemper mot eksamenspress og manglende interesse

En dypdykk i utfordringene realfagselever står overfor, med fokus på Amalie Skram videregående skole og regjeringens planer for å snu den negative trenden innen realfag. Nedgang i antall elever som velger realfag skaper bekymring for Norges fremtidige konkurransekraft og teknologiske kompetanse.

Eksamen i fysikk nærmer seg med stormskritt for elevene ved Amalie Skram videregående skole , og mesteparten av tiden deres går med til forberedelser. 'Det er et visst press, ja. Det er mye pensum å lære seg, og det blir mange sene kvelder', innrømmer Ingeborg Våge Møgster. Rikard Håvik supplerer med at han tidvis har følt det fortvilende vanskelig, men at det er givende når ting begynner å løsne.

Tendensen viser en nedgang i realfagsvalg blant elever på videregående. I 2014 valgte 44 prosent av elevene realfag som studiespesialisering, mens dette tallet i år har falt til 35 prosent.

For å motvirke denne utviklingen foreslår politikerne flere tiltak. Fylkeskommunene vil få midler for å opprettholde realfagsklasser selv om søkertallene svikter. Det vil også bli åpnet for større bruk av nivådeling i undervisningen og flere verktøy for foreldre for å kunne støtte barna sine. 'Vi må forhindre at realfagstilbud forsvinner. Vi har en realfagskrise i Norge som krever store, nasjonale grep', sier Mathilde Tybring-Gjedde, stortingspolitiker fra Høyre og leder av Utdannings- og forskningskomiteen. Hun uttrykker bekymring for at Norge vil sakke akterut innen forskning og utvikling dersom denne trenden fortsetter.

Tybring-Gjedde mener regjeringen har latt en realfagskrise vokse uten tilstrekkelig handling, noe hun betegner som alvorlig.

Mathilde Tybring-Gjedde (H) fikk en grundig innføring i tiltakene rektor Lars Berntsen ved Amalie Skram i Bergen har implementert for å øke interessen for realfag.

'Dette er rett og slett feil! Vi har allerede tatt flere grep, og sammen med kunnskapsministeren er jeg nå i ferd med å utarbeide en helhetlig strategi på dette området', sier Tybring-Gjedde. Regjeringen trekker frem eksempler på grep som allerede er tatt, inkludert en mer praktisk tilnærming til skolen, styrking av matematikksentre, endringer i matematikkfaget og flere studieplasser innen ulike realfag.

'Dette er viktig både for vår konkurransekraft og for vår trygghet. I dagens verden er det avgjørende at vi selv besitter kompetanse innen viktig teknologi. Derfor må vi lykkes med dette', understreker ministeren. Rektor Lars Berntsen forklarer at skolens resultater skyldes en målrettet satsing. Blant annet tilbyr de leksehjelp med middag etter skoletid, og arrangerer hyppige bedriftsbesøk der realfagskompetanse er i daglig bruk. 'Det er viktig å ha grunnleggende kunnskaper på plass hele tiden, slik at de neste stegene blir enklere. Skolen må tidlig fokusere på realfagene', sier rektoren. Han påpeker at overgangen fra ungdomsskole til videregående skole er utfordrende for mange, og at skolen derfor tilbyr en ukes sommerskole for å forberede elevene på hva som venter.

'Det er for få som kjenner til mulighetene som realfag gir for fremtiden', mener Ingeborg Våge Møgster. Til slutt er elevene enige om at gjeldende sifre er de tallene som bidrar til nøyaktigheten i en måling, og at de dermed er et steg nærmere å være klare for tentamen i fysikk





Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »