Norge står overfor renteheving – inflasjonen er fortsatt høy

Norges Bank kan heve renten i mai eller juni, mens Den europeiske sentralbanken også vurderer renteheving. Inflasjonen i Norge og Europa er fortsatt høy, og situasjonen i Midtøsten øker usikkerheten.

Ifølge seniorøkonom Jeanette Fjære-Lindkjenn fra DNB Carnegie var inflasjonen i Norge høyere enn forventet før det siste energiprissjokket. Over de siste to årene har prisveksten ligget rundt tre prosent, noe som overrasket mange.

Nå står Norge overfor en mulig renteheving, da Norges Bank signaliserer at styringsrenten, som for tiden ligger på 4 prosent, kan øke til 4,25 eller 4,5 prosent i løpet av året. Neste rentebeslutning kommer 7. mai, og Fjære-Lindkjenn tror at Norges Bank vil vente til juni før de setter opp renten. I eurosonen har styringsrenten ligget uendret på 2 prosent siden juni i fjor, men inflasjonen har steget til 2,6 prosent.

Sara Midtgaard, senior makro- og rentestrateg i Nordea Markets, tror at Den europeiske sentralbanken (ESB) vil heve renten fire ganger i år, men at de kan vente til juni. Hun utelukker imidlertid ikke en renteheving allerede neste uke. Hvis ESB hever renten, kan det også påvirke Norges Banks beslutning i mai, da andre sentralbankers handlinger setter press på norske myndigheter til å følge etter. Inflasjonspresset er globalt, og situasjonen i Midtøsten bidrar til å øke usikkerheten.

I USA er situasjonen mer balansert, og det er like stor sannsynlighet for renteheving som rentekutt. Hvis oljeprisen holder seg over 100 dollar per fat over en lengre periode, eller hvis amerikanske bedrifter reduserer ansettelsesprosessene, kan det føre til lavere renter. Styringsrenten i USA har ligget stabilt mellom 3,5 og 3,75 prosent, og det forventes at den holder seg uendret en stund fremover.

Inflasjonen i USA steg til 3,3 prosent i mars, drevet av en økning på 21,2 prosent i drivstoffprisene. Kjerneinflasjonen var imidlertid lavere enn forventet, på 2,6 prosent. Midtgaard mener at Norge hadde et inflasjonsproblem før krigen i Midtøsten brøt ut, og at Norges Bank kanskje måtte ha hevet renten uansett. Markedet ser en høy sannsynlighet for at Norges Bank hever renten allerede i mai





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norges Bank Inflasjon Renteheving Eurosonen Midtøsten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mange påstander om Norges Banks politikk er feilaktigeHarald Magnus Andreassen argumenterer for at mye av kritikken mot Norges Banks pengepolitikk er basert på feilaktige premisser. Han peker på at prisveksten i stor grad drives av innenlandske forhold og at arbeidsmarkedet er robust.

Read more »

Høyre kritiserer venstresiden for å skylde på Norges BankHøyres nestleder Ola Svenneby mener venstresiden bruker Norges Banks sjef som en avledningsmanøver fra egen pengebruk og kritiserer deres utspill om rentepolitikk.

Read more »

Ukraina-krigen avslører Norges digitale sårbarhetUkrainas avhengighet av Starlink og amerikanske teknologiselskaper illustrerer risikoen ved manglende digital suverenitet. Norge står i en lignende situasjon og må handle raskt for å sikre sin digitale beredskap.

Read more »

Fornybar Norge ber om kraftreform etter utfordringer i nordFornybar Norge advarer om utfordrende strømsituasjon i Midt-Norge og Nord-Norge, og ber om raskere utbygging av strømnett og mer vindkraft for å sikre kraftforsyningen og hindre negative konsekvenser for næringsutviklingen.

Read more »

Fornybar Norge ber om kraftreform etter utfordringer i nordFornybar Norge advarer om utfordrende strømsituasjon i Midt-Norge og Nord-Norge og ber om raskere utbygging av strømnett og mer vindkraft for å sikre kraftforsyningen og næringsutviklingen.

Read more »

Varmebølge i Sør-Norge og snøbygger i Nord-Norge denne ukenMeteorologisk institutt forventer varmebølge i Sør-Norge med temperaturer opp mot 25 grader, mens Nord-Norge forventes å oppleve snøbygger og våtere vær. Gult farevarsel for gress- og lyngbrann er sendt ut i deler av Vestlandet, Rogaland og Østlandet.

Read more »