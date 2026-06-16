Norge starter VM-kamp: Transportberedskap på plass for titusenvis av supportere

Norges første fotball-VM-kamp skjer natt til onsdag. Store byer har satt opp folkefester og storskjermvisninger, men transporten forbereder seg på en travel natt når tusenvis av tilskuere skal hjem. Les om T-banetilbud, taxaområder og bysykkeltilpassinger.

Natt til onsdag starter fotball-VM for Norge med sin første kamp. Landslagssjef Ståle Solbakken har omtrentet dette som starten på slutten av 28 år med venting og bitterhet.

Dette føles også hjemme i Norge, der flere store byer har arrangert folkefester og storskjermvisninger for å feire at landslaget endelig er tilbake i VM. Når titusenvis av supportere skal hjem etter kamp, kan det imidlertid skape transportmessige utfordringer. I Oslo er det ventet fullt trøkk på en rekke større VM-arrangementer, for eksempel på Ullevaal stadion, i Spikersuppa, i Slottsparken og på mange puber. Disse totale arrangementene har kapasitet til å samle rundt 60.000 mennesker.

Den sene kampetidspunktet gjør at Oslo Taxi har satt opp beredskap for en travel natt. De øker antall tilgjengelige biler og etablerer egne taxiområder ved Ullevaal stadion og i Kongens gate. Selskapet forventer svært høy etterspørsel etter transport når arrangementene avsluttes, og anerkjenner at det vil oppstå ventetid, men føler seg godt forberedt. Ruter, kollektivtrafikken i Oslo, har satt opp ekstra kapasitet på T-banen mellom Ullevål og Jernbanetorget for Norges kamper mot Irak og Frankrike.

T-banen vil kjøre lengre enn normalt natt til onsdag, fram til rundt klokken 03.00. Eventuelle nattbusser ble likevel ikke gjennomførbare på grunn av logistikkutfordringer, som behov for mange busser og sjåfører. Ruter oppfordrer supportere til å planlegge hjemveien på forhånd og bruke sunn fornuft under oppholdet. Vy har valgt å ikke sette opp ekstra tog i anledning VM-åpningen, men vurderer situasjonen på nytt etter kampen.

Oslo S holdes åpent gjennom natten, og de første ordinære togene går fra rundt klokken 05.00. Bane NOR har samarbeidet med togselskapene om forberedelser for økt aktivitet, spesielt der det forventes mange mennesker, og legger vekt på at alle bidrar til en trygg og hyggelig opplevelse. Ekstra vektere er satt inn på Oslo S og Nationaltheatret stasjon. Innen bysykkeler er det enkelte endringer.

Elsparkesykkel-tjenester som Voi, Ryde og Bolt stenger klokken 23.00 og åpner ikke igjen før klokken 05.00. Derimot holder Bysykkel, som vanligvis er stengt om natten, stativene åpne hele døgnet gjennom VM. I Bergen forventes også fulle arrangementer på Fotballfestivalen på Festplassen og VM-festen på Trekanttomten. Her er det ikke satt opp ekstra kollektivtransport i første omgang, men det er mulighet for at transporttilbudet utvides hvis Norge leverer gode resultater i turneringen





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