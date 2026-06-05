Norge tapte 0-2 mot Tyskland i VM-kvalifisering

Norge tapte 0-2 mot Tyskland i VM-kvalifiseringen, men har fortsatt håp om å kvalifisere seg til mesterskapet i Brasil neste år.

Norge måtte vinne mot Tyskland for å ha VM-skjebnen i egne hender, men tapte 0-2 i Köln. Norge var andreplassen i gruppen, men måtte ha poeng borte mot Tyskland for å ha et håp om å sikre seg direktebillett til Brasil-VM neste år.

Med 0-2-tapet for Tyskland, må Norge nå gjennom en lengre vei i kampen for å kvalifisere seg til mesterskapet. Hadde Norge fått noe ut av dette, hadde det vært et ran. Det betyr ikke at Norge har vært dårlige, men Tyskland er fryktelig gode. Vi visste det kom til å bli tøft å møte Tyskland på bortebane i en så viktig kamp.

Troen er absolutt der på at Norge er i VM neste år, sa Maren Mjelde i NRKs studio. Norge fikk flere bruddmuligheter på tyskerne som til tider var litt sløve, men slet med å utnytte mulighetene. Og det mangler litt kvalitet i mange situasjoner som skusles litt bort. De fikk mange gode brudd, spesielt i andre omgang hvor vi burde straffet Tyskland mye hardere.

Jeg er så klart ikke glad over å tape, men det er mye marginer. Jeg er stolt over prestasjonen, sa Grainger til NRK. Det var Norge som sto for kampens første sjanse i Køln. Kvarteret var spilt da Caroline Graham Hansen vartet opp med en fantastisk pasning bak det tyske forsvaret.

På bakre stolpe kom Elisabeth Terland – men akkurat for sent. Like etter fikk Signe Gaupset en god mulighet til å utligne. Graham Hansen serverte igjen på genialt vis, men Gaupset ble litt for ubesluttsom i avslutningsøyeblikket. Mens Tyskland, nummer fire på Fifa-rankingen, var effektive.

Like før halvtimen kom Linda Dallmann i mellomrommet, før hun spilte ut til venstreback Carlotta Wamser – som bøyde ballen i det lengste hjørnet. Det her kan de avverge mye tidligere, sa Torp i kommentatorboksen. De norske jentene hadde en god sluttspurt på den første omgangen. Fem minutter før pause satte Gaupset ballen i mål, men 20-åringen ble avblåst for offside.

I VM-kvalifiseringen er det ikke VAR. – Jeg tror den er hårfint riktig. Det blir bare spekulasjoner når vi ikke har fasiten i hånd. Det ser kanskje ut som den var grei, men det er små marginer, sa Torp, som hyllet servitør Graham Hansen.

Hun har funnet tilbake til toppnivået også på landslaget. Det er deilig å se. Norge var nære å få en drømmestart på den andre omgangen etter bare 20 sekunder. Denne gangen var det Terland som fant Graham Hansen foran mål.

Den nybakte Champions League-mesteren prøvde seg på et skudd i nærmeste, men igjen var Berger på jobb. Terland, som hadde fått tillit fra start i fraværet av Ada Hegerberg, kom til en ny god mulighet noen minutter senere. Igjen var Berger våken og avverget. Etter hvert som tiden begynte å renne ut i Køln, forsvant også håpet om den første seieren over Tyskland siden 2013.

Dermed endte det med 2-0-seier til Tyskland, som med gruppeseieren har sikret seg VM-billett til mesterskapet i Brasil neste år





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