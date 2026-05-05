Norge trenger en Plan B i den digitale verden

Norge er for avhengig av amerikanske teknologileverandører og må investere i egen maskinvare og infrastruktur for å sikre digital suverenitet.

Vi er stolte av vår åpne kildekode. Men i Game of Thrones vinner ikke den som har de vakreste pergamentene, men den som har smidd sverdet, skriver Artem Kutovyi.

Norge mangler en Plan B. I de syv kongedømmene i den digitale verden har vinteren kommet. Mens Brussel og Oslo diskuterer nye reguleringer – som AI Act og GDPR – høres lyden av ekte stål på grensene. Europa har blitt en Maester-orden som forsøker å stoppe en invaderende hær med høflige brev. I dette spillet er det i realiteten bare to store maktsentre, USA og Kina.

Dette er silisiumets lorder. De eier smiene – halvlederfabrikkene, datasentrene og maskinvaren verden kjører på. De kontrollerer den fysiske materien. 96 prosent av norske virksomheter er avhengige av amerikanske teknologileverandører. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) signerte en sky-rammeavtale til 10 milliarder, men Skatteetaten la 1,2 milliarder i en Mange argumenterer for at åpen kildekode og smarte sky-kontrakter sikrer uavhengighet.

Det er som å pusse treskjold mot drageild. Suveren programvare uten egen maskinvare er en drage uten vinger. Linux-koden må utføres på en fysisk server. Kontrolleres denne av et utenlandsk styre (for eksempel Cloud Act/FISA), er friheten verdiløs i en krise.

Vår infrastruktur – kablene i Norskehavet og datasentrene i fjellet – er vår mur. Hvis nattevakten får lønn fra fremmede lorder, og steinene leveres av geopolitiske konkurrenter, er det en felle. Sabotasjene vi ser i dag, er rekognosering. Motstanderen leter etter sprekker i det fysiske laget.

Vi lapper programvare, de legger krutt under fundamentet. Norge kan ikke forbli en Maester-orden. I praksis må vi stille absolutte krav om at nasjonal kritisk infrastruktur driftes og eies i Norden, på maskinvare under vår jurisdiksjon. Vi må bygge og subsidiere fysisk kapasitet.

Ekte suverenitet er Hardware Sovereignty. Det er evnen til å tre ut av rollen som leietaker og bli en smed. Vinteren er allerede her. Vi må erkjenne at digital suverenitet ikke bare handler om programvare og reguleringer, men fundamentalt om kontroll over den fysiske infrastrukturen som driver den digitale verden.

Å stole blindt på utenlandske leverandører for kritisk maskinvare og datasenterkapasitet utgjør en betydelig risiko for nasjonal sikkerhet og uavhengighet. Dette er ikke en teknologisk utfordring, men en geopolitisk realitet. Vi må investere i vår egen kapasitet, både gjennom direkte investeringer i datasentre og halvlederproduksjon, og gjennom strategiske partnerskap med andre nordiske land. Det er avgjørende å forstå at programvarefrihet alene ikke gir reell suverenitet.

Åpen kildekode er et viktig verktøy, men det er meningsløst hvis den underliggende maskinvaren og infrastrukturen er kontrollert av utenlandske aktører. Cloud Act og FISA er eksempler på amerikansk lovgivning som gir amerikanske myndigheter tilgang til data lagret på amerikanske servere, uavhengig av hvor i verden dataene befinner seg. Dette betyr at selv om vi bruker åpen kildekode og kryptering, kan våre data likevel være sårbare for overvåking og inngrep.

Vi må derfor fokusere på å bygge en robust og uavhengig digital infrastruktur som er beskyttet mot utenlandsk kontroll. Dette krever en langsiktig strategi og betydelige investeringer, men det er en nødvendig investering for å sikre Norges fremtidige sikkerhet og uavhengighet. Vi må tenke som smeder, ikke som skrivere. Vi må smi vår egen digitale fremtid, ikke bare skrive den ned på papir.

En viktig del av denne strategien er å styrke det nordiske samarbeidet. Ved å samle våre ressurser og kompetanse kan vi skape en regional kraft som er i stand til å konkurrere med de store teknologimaktene. Dette innebærer å investere i felles datasenterkapasitet, utvikle felles standarder og reguleringer, og fremme forskning og utvikling innen kritisk teknologi. Vi må også være villige til å ta tøffe valg og prioritere nasjonal sikkerhet over kortsiktig økonomisk gevinst.

Det er på tide å erkjenne at digital suverenitet er en nasjonal sikkerhetsutfordring, og å handle deretter. Vi kan ikke lenger stole på at andre vil beskytte våre interesser. Vi må ta ansvar for vår egen digitale fremtid. Sabotasjene vi ser i dag er bare en forsmak på hva som kan komme.

Vi må forberede oss på en fremtid der den digitale verden er et slagfelt, og vi må være klare til å forsvare vår egen suverenitet





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Digital Suverenitet Nasjonal Sikkerhet Infrastruktur Åpen Kildekode USA Kina Hardware Sovereignty GDPR AI Act DFØ Skatteetaten Cybersecurity Geopolitikk Teknologi Norden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Omstridt journalsystem Cosmic kobles til sju dødsfall i Sverige – bekymring også i NorgeSvenske SVT melder at journalsystemet Cosmic kan ha vært en medvirkende årsak til sju dødsfall i svensk helsevesen. Hendelsen i Dalarne, hvor systemet krasjet under en hjertestans, illustrerer sårbarheten. Også i Norge har systemet vært omdiskutert og koblet til alvorlige hendelser.

Read more »

Frp krever redegjørelse om kraftsituasjonen i Nord-NorgeFrp kritiserer regjeringen for å mørklegge kraftsituasjonen i Nord-Norge etter at Statnett sa nei til store industriprosjekter. Partiet frykter konsekvenser for næringslivet, industrien og forsvaret, og krever tiltak for å sikre kraftforsyningen.

Read more »

Løfter om ny sjøkabel er falske – Norge tømmes for strømDebattinnlegg som hevder at løfter om lavere strømpriser gjennom ny sjøkabel under Trondheimsfjorden er misvisende. Artikkelen kritiserer norsk tilslutning til EU’s energiunion og frykter at Norge vil miste kontroll over egen kraftproduksjon og bli tappet for strøm til høyestbydende i Europa.

Read more »

Hval-drama og grov voldtektstiltale ryster Tyskland og NorgeEn hval ble sluppet fri mot veterinærenes råd i Tyskland, samtidig som to tenåringer er tiltalt for en rekke grove overgrep mot en 14-åring i Norge.

Read more »

Omstridt journalsystem Cosmic kobles til dødsfall i Sverige og NorgeSVT-avsløringer knytter det svenske journalsystemet Cosmic til sju dødsfall. Systemet har også vært i bruk i Norge og har vært gjenstand for kritikk.

Read more »

Norge trenger en Plan B for digital suverenitetArtikkelen argumenterer for at Norge er for avhengig av amerikanske og kinesiske teknologileverandører og mangler en strategi for å sikre digital suverenitet. Den fremhever viktigheten av å eie og kontrollere egen maskinvare og infrastruktur, og advarer mot å stole på åpen kildekode alene.

Read more »