Norge vant 2-1 mot Østerrike i VM-kvalifiseringen - Må ut i omspill

Det norske kvinnelaget vant 2-1 mot Østerrike i den siste gruppespillkampen i VM-kvalifiseringen og endte som nummer to i gruppen, noe som betyr at de må ut i omspill for å kvalifisere seg til VM i 2023.

Den norske kvinnelige fotballandslaget sikret en seier på 2-1 mot Østerrike i den siste gruppespillkampen i VM-kvalifiseringen, spilt tirsdag kveld på Ullevaal Stadion. Kampen ble et spektakel med tre mål på blot tre minutter i andre omgang, og en gotten tusen tilskuere, inkludert prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, som var til stede på vegne av sin far, kronprins Haakon.

Prinsessen har lagt studiene i Australia på pause for å være hjemme sammen med moren, kronprinsesse Mette-Marit. Norge startet kampen defensivt, men etter en sjansefattig første omgang, ble det action i andre omgang. Først scoring av Østerrike, derpå svarte Norge raskt med to mål. I løpet av de første tre minuttene av andre omgang skjedde det følgende: Østerrike tok førsteputter i 48. minutt, og bare to minutter senere utlignet Norge ved Ada Hegerberg.

Og allerede ett minutt etter det, i 51. minutt, tok Norge ledelsen ved Caroline Graham Hansen. Selv om Østerrike presset i slutten, holdt det norske forsvaret stødig, og seieren var sikret. Dette resultatet betyr at Norge ender som nummer to i gruppen, uansett utfallet i kampen. Gruppen vant Tyskland, og Norge blir dermed nummer to Bak Tyskland.

Det medfører at Norge ikke kvalifiserer seg direkte til VM i Australia og New Zealand i 2023, men må ut i omspill for å sikre seg en plass. Omspillet trekkes 18. juni, og venter en tilsynelatende overkommelig vei til VM for det norske laget, som har vist styrke i kvalifiseringen. Trener og spillere er likevel fokusert på omspillet og sikrer at de ikke tar noen ting for gitt.

Neste skritt er i omspill høsten 2022, der Norge skal møte en annen gruppe FORTSETTING HER, og de er optimistiske med tanke på videre kvalifisering





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norge VM-Kvalifisering Fotball Kvinnelag Østerrike Omspill Ullevaal Ada Hegerberg Caroline Graham Hansen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Go-Ahead gir seg i NorgeDet britiske togselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge, melder Stavanger Aftenblad.

Read more »

Go-Ahead gir seg i NorgeDet britiske togselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge, melder Stavanger Aftenblad.

Read more »

Togselskapet Go-Ahead gir seg i NorgeDet britiske togselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge, melder Stavanger Aftenblad.

Read more »

Go-Ahead gir seg i NorgeDet britiske togselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge, melder Stavanger Aftenblad.

Read more »