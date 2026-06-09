Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Norge vant 2-1 mot Østerrike i VM-kvalifiseringen - Må ut i omspill

Sport News

Norge vant 2-1 mot Østerrike i VM-kvalifiseringen - Må ut i omspill
NorgeVM-KvalifiseringFotball
📆6/9/2026 5:56 PM
📰vgnett
68 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 62% · Publisher: 63%

Det norske kvinnelaget vant 2-1 mot Østerrike i den siste gruppespillkampen i VM-kvalifiseringen og endte som nummer to i gruppen, noe som betyr at de må ut i omspill for å kvalifisere seg til VM i 2023.

Den norske kvinnelige fotballandslaget sikret en seier på 2-1 mot Østerrike i den siste gruppespillkampen i VM-kvalifiseringen, spilt tirsdag kveld på Ullevaal Stadion. Kampen ble et spektakel med tre mål på blot tre minutter i andre omgang, og en gotten tusen tilskuere, inkludert prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, som var til stede på vegne av sin far, kronprins Haakon.

Prinsessen har lagt studiene i Australia på pause for å være hjemme sammen med moren, kronprinsesse Mette-Marit. Norge startet kampen defensivt, men etter en sjansefattig første omgang, ble det action i andre omgang. Først scoring av Østerrike, derpå svarte Norge raskt med to mål. I løpet av de første tre minuttene av andre omgang skjedde det følgende: Østerrike tok førsteputter i 48. minutt, og bare to minutter senere utlignet Norge ved Ada Hegerberg.

Og allerede ett minutt etter det, i 51. minutt, tok Norge ledelsen ved Caroline Graham Hansen. Selv om Østerrike presset i slutten, holdt det norske forsvaret stødig, og seieren var sikret. Dette resultatet betyr at Norge ender som nummer to i gruppen, uansett utfallet i kampen. Gruppen vant Tyskland, og Norge blir dermed nummer to Bak Tyskland.

Det medfører at Norge ikke kvalifiserer seg direkte til VM i Australia og New Zealand i 2023, men må ut i omspill for å sikre seg en plass. Omspillet trekkes 18. juni, og venter en tilsynelatende overkommelig vei til VM for det norske laget, som har vist styrke i kvalifiseringen. Trener og spillere er likevel fokusert på omspillet og sikrer at de ikke tar noen ting for gitt.

Neste skritt er i omspill høsten 2022, der Norge skal møte en annen gruppe FORTSETTING HER, og de er optimistiske med tanke på videre kvalifisering

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

vgnett /  🏆 6. in NO

Norge VM-Kvalifisering Fotball Kvinnelag Østerrike Omspill Ullevaal Ada Hegerberg Caroline Graham Hansen

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Go-Ahead gir seg i NorgeGo-Ahead gir seg i NorgeDet britiske togselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge, melder Stavanger Aftenblad.
Read more »

Go-Ahead gir seg i NorgeGo-Ahead gir seg i NorgeDet britiske togselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge, melder Stavanger Aftenblad.
Read more »

Togselskapet Go-Ahead gir seg i NorgeTogselskapet Go-Ahead gir seg i NorgeDet britiske togselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge, melder Stavanger Aftenblad.
Read more »

Go-Ahead gir seg i NorgeGo-Ahead gir seg i NorgeDet britiske togselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge, melder Stavanger Aftenblad.
Read more »



Render Time: 2026-06-09 20:56:45