En rekke hendelser fra sport til vær: Norge vant en dansk avstemning, Haaland fikk støtte fra Ibrahimović, og en ekstrem hetebølge rammet Frankrike med rekordhøye temperaturer og ekstraordinære tiltak.

Danmark hadde faktisk en god sjanse til å delta i VM i fotball, men mistet den i siste kvalifiseringskamp mot Skottland. Skottland tok da billetten til USA, Canada og Mexico.

Danmark fikk likevel en ny mulighet gjennom en playoff, men tapte finalen mot Tsjekkia etter en straffesparkkonkurranse. Under forberedelsene til mesterskapet arrangerte TV 2 Danmark en avstemning hvor alle danskere kunne velge sitt favorittland blant de 48 deltakende nasjonene. Resultatet overraskede mange, for Norge vant med stor margin. Den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen kommenterte dette på Instagram.

Han sa at Norge historisk har gitt mye til Danmark, og at dette var en måte å gi noe tilbake. Repsecten var tydelig. samtidig skapte en dansk reporter, Jesper Amter, oppmerksomhet da han dukket opp på Norges pressemøte med en tavle med både norsk og dansk flagg. Han spurte folk om hvilke kvaliteter hvert land kunne bidra med til en hypotetisk felles nasjon.

En ung norsk kvinne uttrykte sin glede over den danske støtten, og pekte på at det er fint nære naboer som heier på en. I mellomtiden spilte Erling Haaland et stort spill i åpningskampen mot Irak, og han fikk til og med støtte fra selveste Zlatan Ibrahimović. Ibrahimović, som er svensk, roste Haalands prestasjon og sa at han hadde forvandlet seg fra en viking til en løve.

Han understreket at Haaland og Martin Ødegaard er stjerner som kan føre Norge langt i turneringen, men at litt flaks også trengs. I Frankrike fortsetter hetebølgen å herje. Temperaturen nådde over 40 grader i byen Pruniers, noe som er rekord for juni. Ferske meldinger viser at flere skoler stenger tidligere, myndighetene har åpnet en direktelinje og byen Paris har åpnet et baderom i Saint-Martin-kanalen tidligere enn planlagt på grunn av ekstrem varme.

Byborgermester Frédéric Aguilera beskriver hetebølgen som en tidsinnstilt bombe for helsen til innbyggerne. Byen har brukt en milliard euro på å rense vannet for å sikre trygt bading i kanalen. Bydelsordfører Alexandra Cordebard sier at dette er en del av tilpasningen til klimaendringer. Ifølge Frankrikes meteorologiske institutt har 34 av 51 hetebølger skjedd siden 2000, noe som indikerer en klar trend.

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