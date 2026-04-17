Norge vil bidra til sikker ferdsel i Hormuzstredet

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i et digitalt møte med 49 land og internasjonale organisasjoner for å diskutere tiltak for å sikre trygg skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. Initiativet ledes av Frankrike og Storbritannia, og Norge ønsker å bidra gjennom diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Et digitalt møte som samlet representanter fra 49 land og flere internasjonale organisasjoner fant sted i dag for å adressere hvordan man kollektivt kan styrke sikkerheten og fri ferdsel for skipstrafikk gjennom det strategisk viktige Hormuzstredet . Norge s statsminister, Jonas Gahr Støre , var en sentral deltaker i diskusjonene.

Støre understreket viktigheten av fri og sikker passasje for skipsfart gjennom Hormuzstredet, spesielt med tanke på Norges sterke maritim identitet, samt for globale forsyningskjeder og den internasjonale økonomien. Som en anerkjent sjøfartsnasjon, anser Norge det som essensielt å bidra aktivt til det internasjonale initiativet som sikrer uhindret seilas i dette kritiske farvannet. Denne tilnærmingen ble formidlet gjennom en pressemelding fra Statsministerens kontor. Initiativet, som ledes av Frankrike og Storbritannia, hadde som mål å kartlegge hvordan landene kan benytte diplomatiske og økonomiske instrumenter for å garantere fri navigasjon, samt vurdere potensialet for defensive maritime operasjoner som kan støtte dette målet. Statsminister Støre fremhevet spesielt viktigheten av å overholde internasjonal rett, inkludert FNs havrettskonvensjon, som et grunnlag for alle tiltak. Med rundt 25 skip med norsk tilknytning opererende innenfor Hormuzstredet, har norske myndigheter etablert tett dialog med Rederiforbundet og andre norske aktører som direkte påvirkes av situasjonen. Den britiske statsministeren Keir Starmer kommenterte også dagens møte og bekreftet at en gruppe på omtrent 40 land har blitt enige om å akselerere militær planlegging for å kunne gjenopprette fri navigasjon i Hormuzstredet når den nåværende konflikten ebber ut, en melding som ble rapportert av Reuters. USAs president Donald Trump, som uttalte seg på Truth Social, hevdet å ha mottatt en telefonsamtale fra NATO der de angivelig spurte om hans assistanse i forbindelse med åpningen av Hormuzstredet. Trump fortalte at han ba NATO om å holde seg unna, med mindre de kun hadde til hensikt å fylle skipene sine med olje, og kritiserte dem som ubrukelige når de virkelig trengs, og betegnet dem som en papirtiger. Han fremholdt videre at Iran enten hadde fjernet eller var i ferd med å fjerne alle sjøminer i Hormuzstredet, og at Iran hadde forpliktet seg til aldri å stenge stredet igjen, slik at det ikke lenger ville bli brukt som et våpen mot verden. Trump takket også Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Pakistan for deres bidrag til fredsarbeidet. I et separat innlegg kommenterte Trump også situasjonen i Libanon, der han uttalte at Israel ikke lenger ville bombe Libanon, da de er blitt forhindret fra dette av USA, og at nok er nok. Samtidig varslet Israels statsminister Benjamin Netanyahu i en tale torsdag at Israel «ikke er ferdige» i Libanon. Han uttalte at det er planer for håndtering av gjenværende rakettrusler og dronetrussler, detaljer som han ikke ønsket å utdype. Netanyahu uttalte dette i en tale som ble gjengitt på statsministerens X-konto. Trump gjentok i sitt innlegg at Libanon ikke er omfattet av våpenhvileavtalen mellom USA og Iran, men at USA vil jobbe separat med Libanon. Torsdag hadde Trump varslet en våpenhvile i Libanon, selv om detaljene rundt dette forblir uklare. Israel og Hizbollah har utvekslet en rekke angrep i flere uker, etter at Hizbollah innledet et angrep mot Israel. Dette skjedde etter at Israel og USA igangsatte angrep mot Iran. Statsministerens uttalelser reflekterer Norges anerkjennelse av Hormuzstredets kritiske rolle i den globale sikkerhetsarkitekturen. Med en betydelig del av verdens olje- og gasstransport som passerer gjennom dette smale stredet, har stabilitet her direkte konsekvenser for den internasjonale økonomien og stabiliteten. Norges maritime tradisjon og posisjon som en betydelig aktør innen skipsfart, gjør at landet har en naturlig interesse i å bidra til løsninger som sikrer uhindret og trygg ferdsel. Det internasjonale initiativet, som samler et bredt spekter av nasjoner, viser enighet om at utfordringene i Hormuzstredet krever en samordnet og mangesidig tilnærming. Ved å prioritere diplomatiske og økonomiske virkemidler, anerkjenner man at en militær løsning ikke nødvendigvis er den eneste eller mest bærekraftige veien fremover. Samtidig, som det ble diskutert, kan en defensiv maritim operasjon tjene som et støttende element for å avskrekke aggresjon og sikre at internasjonal rett respekteres. Dette understreker viktigheten av en balansert strategi som kombinerer fredelige og forebyggende tiltak med en klar evne til å respondere på trusler. Det er bekymringsfullt at en stor del av verdens energiforsyning er avhengig av en så trang og potensielt ustabil korridor. Konflikter og spenninger i denne regionen kan raskt eskalere og få globale ringvirkninger. Norges deltakelse i slike internasjonale fora er derfor ikke bare et uttrykk for nasjonal interesse, men også en anerkjennelse av det globale ansvaret for å opprettholde fred og stabilitet. Understrekingen av FNs havrettskonvensjon som et sentralt styringsdokument er spesielt viktig, da det legger grunnlaget for et regelbasert internasjonalt system der alle stater har rett til fri ferdsel og der konflikter løses gjennom fredelige midler. Dialogen som pågår, både mellom stormakter og med sivilt samfunn som Rederiforbundet, er avgjørende for å bygge tillit og finne felles løsninger. Fremtiden for sikkerhet i Hormuzstredet vil sannsynligvis avhenge av en vedvarende innsats for diplomati, økonomisk samarbeid og en klar forpliktelse til internasjonal rett. Norges aktive engasjement i disse prosessene viser at landet tar sin rolle som en ansvarlig internasjonal aktør på alvor, og bidrar til å fremme en tryggere og mer stabil verden





