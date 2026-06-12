Statistisk sentralbyrå (SSB) forventer at Norge vil bli en eldre befolkning i fremtiden, med flere eldre enn unge i 2032 og bare innvandring som holder befolkningsveksten i gang etter 2046.

Norge vil bli en eldre befolkning i fremtiden. I 2032 vil det være flere eldre enn unge i landet, og etter 2046 vil det bare være innvandring som holder befolkningsveksten i gang, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).

De eldre vil også bli en mer sammensatt gruppe i tiden fremover, hvor omtrent hver femte person over 70 vil ha innvandringsbakgrunn i 2050. Andelen som er 80 år og eldre, forventes nesten å doble seg i samme periode, fra rundt 5 til over 10 prosent. SSB forventer flere fødsler enn dødsfall frem til 2046, men etter det vil befolkningsveksten kun drives av positiv nettoinnvandring.

Innvandrerbefolkningen vil fremover være mer etablert, med mange som har lang botid i Norge, og flere i høyere aldre enn i da, skriver SSB. Aldringen i befolkningen vil ikke treffe alle deler av landet likt, ifølge SSB. En tredel av landets fylker har allerede flere eldre enn yngre, heriblant Innlandet, Telemark, Vestfold, Nordland og Troms. Det siste fylket som krysser denne grensen er Oslo, innen 2046, skriver SSB.

Sentrale kommuner har typisk høyere tilflytting og innvandring av yngre mennesker, som resulterer i flere fødsler der og bremser aldringen





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