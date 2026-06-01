Norge vinner over Sverige før avreise til USA

Norge spiller sin siste kamp før avreise til USA, og det var en spennende kamp mot Sverige på Ullevaal.

Et fullsatt Ullevaal var scene for en spennende kamp mot Sverige før Norge s avreise til USA. Før avspark ble fotballegenda Tom Lund hyllet med ett minutts applaus etter hans bortgang i mai etter en lang kamp mot sykdom.

I åpningsminuttene var det en annen nøkkelspiller som tok over, Jørgen Strand Larsen, som forlenget et skudd fra Julian Ryerson etter åtte minutter til 1-0. Kommentator Simen Stamsø-Møller uttalte at svenskene var rystet over Norges spillestil. Etter 13 minutter fikk Sverige en smake på nye VM-regler, da dommeren blåste i fløyten etter at svenskene brukt mer enn fem sekunder på å ta et innkast, og innkastet gikk til Norge.

Antonio Nusa viste igjen sin klasse på hjemmebane, da han driblet av en svensk forsvarer og curlet ballen bak en sprellende svensk keeper. Ryerson har notert seg for 15 målgivende i Bundesliga denne sesongen, og i kveld har han to på en kamp etter at Strand Larsen stanget inn en corner fra Dortmund-spilleren til 3-0. Norge har lekt seg og sprudlet i kampen, mens Sverige har vært dårlig.

TV 2-eksperten Jesper Mathisen uttalte at det var gøy å se Norges spillere i aksjon, og at det var som første runde i cupen nesten





