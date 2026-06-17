Norges 4-1-seier mot Irak i VM-start, men spillerne er misfornøyd

Norsk fotball vant sin første VM-kamp med 4-1 mot Irak, men Alexander Sørloth og laget er ikke godt nok fornøyd med prestasjonen. De lover bedring i kommende kamper mot Senegal og Frankrike.

Norge startet VM-turneringen med en solid 4-1-seier mot Irak i gruppespillet. Selv om resultatet ble sterkt, var lagets prestasjon enig til dels ukomfortabel, spesielt i første omgang da Irak utlignet til 1-1 før Erling Braut Haaland s mål.

Mot slutten av første omgang var irakerne farlige flere ganger, og det kunne ha stått uavgjort ved pause. Etter kampen uttrykte spisser som Alexander Sørloth tilfredshet med seieren, men også tydelig misnøye med lagets egen innsats. Sørloth beskrev prestasjonen som helt middels og viste til flere dårlige berøringer og pasninger. Han understreket likevel at laget har lært seg å vinne kamper og at de er sultne på mer.

Han garanterte at det skal bli bedre utover i turneringen. Norges neste motstander er Senegal og Frankrike, og seieren mot Irak var viktig for å sikre en god utgangsposisjon i gruppen, spesielt siden det åttere beste lagene går videre. Frankrike vant sin første gruppekamp mot Senegal





NettavisenSport / 🏆 21. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VM Fotball Norge Irak Alexander Sørloth Erling Braut Haaland Gruppe Seier Misnøye Prestasjon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Haaland scorer historisk mål i Norges seier over Irak i VM-sluttspilletErling Haaland scored sitt 50. landslagsmål under Ståle Solbakken og nummer 56 totalt da Norge slo Irak 4-1 i VM-sluttspillet. Norges trener Ståle Solbakkenasjonen startet ukomfortabelt men fikk kontroll etter pause. Kjetil Rekdal ble echoes som Norges mestscorende spiller i VM-sluttspill.no tok steget opp ved siden av Kjetil Rekdal som Norges mestscorende spiller i VM-sluttspill gjennom tidene. Kampen levde til innbytter Leo Skiri Østigård nikket inn 3-1-målet på hjørnespark fra Martin Ødegaard et snaut kvarter før slutt. På overtid scoret Irak selvmål da Kristian Thorstvedt gikk opp i duell med to forsvarsspillere. Norge gjør Frankrike selskap på toppen av gruppe I etter første runde.

Read more »

Norges seier over Irak i VM-kampenNorges første gruppekamp i fotball-VM 2026 endte med en 3-1-seier mot Irak. Erling Haaland scoret to mål og var avgjørende, mens Leo Østigård og et selvmål sikret de tre poengene. Irak gjorde det svært vanskelig for Norge med en komtakt og intens første omgang.

Read more »

Norges VM-åpning: 3-2-seier mot IrakNorge vant 3-2 over Irak i sin første VM-kamp på 28 år. Erling Braut Haaland scoret to mål, Leo Skiri Østigård ett, og et selvmål på overtid sikret seieren.

Read more »

Norges VM-start: 4-1-seier mot Irak - Neste kamptider og avansementsscenarierNorge åpnet med seier i VM på Nordamerika.Her er detaljert oversikt over Norges neste kamptider, sendeskjema og alle mulige scenarier for videre advancing fra gruppespillet basert på gruppens resultat.

Read more »