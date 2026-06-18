Norges Bank holder fast i renten, men varsler heving

Sentralbanksjef Ida Wolden Backe holdt styringsrenten på 4,25 prosent, men hevede rentebanen og signaliserte at en økning er nær. Inflasjonspresset er høyere enn antatt, noe som vil kunne påvirke boligmarkedet og lånkostnader.

Sentralbanksjef Ida Wolden Backe har holdt styringsrenten uendret på 4,25 prosent, en beslutning som ble kunngjort torsdag morgen. Likevel varsler hun at en renteheving er nær stående, idet den såkalte rentebanen heves og indikerer at sentralbanken forventer å øke renten i en av de kommende møtene.

Backe understreker at en noe høyere rente er nødvendig for å føre inflasjonen tilbake til målet innen en rimelig tidsramme, og hun peker på at ny informasjon tyder på at inflasjonspresset er høyere enn tidligere antatt. Blant årsakene nevnes sterk vekst i bedriftenes kostnader, som trolig vil fortsette. Beslutningen har direkte konsekvenser for boligmarkedet, siden en høyere rente gjør lån dyrere og kan dempe etterspørselen og prisveksten. Eiendomsmeglere og boligkjøpereobserverer situasjonen med stor oppmerksomhet, ettersom renteendringer påvirke lånekraften og markedsdynamikken.

I en anlagt leilighet på 64 kvadratmeter til salgs for 3,8 millioner kroner, vil en renteheving øyne totalbelastningen for kjøperen, i tillegg til fellesgjeld på nesten 400.000 kroner. Usikkerheten om rentebeslutningen har vært stor, men analytikere peker på at inflasjonstallene de siste månedene har bekreftet et mer vedvarende prispress enn forventet, og lønnsanslagene indikerer også at prisveksten kan være mer gjenstridig. SSB venter én renteheving i år og at renten ikke vil synke før fra midten av 2027.

Dette representerer en betydelig endring fra mars, da Norges Bank justerte rentebanen i retning av flere rentekutt. I stedet er scenariet nå endret til at renten sannsynligvis vil øke





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