Norges Bank oppfordrer til sterkere betalingssystem

En rapport fra Norges Bank viser behov for et sikrere og mer motstandsdyktig betalingssystem. Visesentralbanksjef Pål Longva understreker viktigheten av å styrke beredskapen gjennom både digitale løsninger og kontanter.

Det er et stigende behov for et sikrere og mer effektivt betalingssystem i Norge, ifølge en ny rapport fra Norges Bank . Visesentralbanksjef Pål Longva understreker at selv om dagens system allerede fungerer godt med stabil drift, raske betalinger og lave samfunnsøkonomiske kostnader, har det blitt nødvendig med en oppdatering på grunn av et mer alvorlig og komplekst trusselbilde.

Myndighetene og finansnæringen samarbeider derfor om en rekke tiltak for å styrke beredskapen og motstandskraften i betalingssystemet. Longva påpeker at det er avgjørende at denne innsatsen prioriteres, og at beredskapen ikke kan forbedres før alle planlagte tiltak er på plass. Han legger til at systemets motstandskraft øker det finnes gode alternativer hvis én løsning svikter, enten det er hos banker, i infrastrukturen eller hos brukerne.

Selv om digitale løsninger er avgjørende for effektivitet og robusthet, understreker han at kontanter fortsatt har en viktig funksjon, spesielt for beredskap og for dem som ikke kan eller ønsker å betale digitalt





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Betalingssystem Norges Bank Pål Longva Sikkerhet Digitalisering Kontanter

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