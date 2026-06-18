Norges Bank varsler renteheving: Tre store meglerhus spår august

Norges Bank holder renten uendret på 4,25 prosent, men sender kraftige signaler om at det kommer mer. Tre av landets fremste meglerhus er nå samstemt: Neste renteheving kommer trolig allerede i august. Danske Bank rentestrateg Dane Cekov venter ikke bare en renteheving i august, men tror også sentralbanken vil heve renten ytterligere før jul – helt opp til 4,75 prosent. Handelsbanken seniorøkonom Karine Alsvik Nelson mener sannsynligheten for en heving allerede i august er betydelig, hvis inflasjonsdata forblir høye over sommeren.

Alle tre store meglerhus spår renteheving allerede i august etter tirsdagens rentebeslutning. Norges Bank holder renten uendret på 4,25 prosent, men sender kraftige signaler om at det kommer mer.

Norges Bank lot liten tvil stå igjen etter tirsdagens rentemøte: Renten skal opp igjen, og det skal skje snart. Spørsmålet er ikke om, men når. Tre av landets fremste meglerhus er nå samstemt: Neste renteheving kommer trolig allerede i august. Les også: Rente-dommen er klar: Renta holdes i ro.

Klar beskjed fra sentralbanken– Norges Bank mener alvor og er svært bekymret over den høye prisveksten, sier Dane Cekov, rentestrateg i SpareBank 1 Markets. Han venter ikke bare en renteheving i august, men tror også sentralbanken vil heve renten ytterligere før jul – helt opp til 4,75 prosent. Også Nordea-analytikerne Kjetil Olsen og Sara Midtgaard tolker signalene som klarere enn ventet. Litt mer haukete enn ventet, vi forventer heving i august, skriver de i sin analyse.

Handelsbanken er noe mer forsiktig i sin tolkning, men også de ser august som det mest sannsynlige tidspunktet. Hvis inflasjonsdata forblir høye over sommeren, mener vi sannsynligheten for en heving allerede i august er betydelig, skriver seniorøkonom Karine Alsvik Nelson. Hovedgrunnen til den haukete tonen er at inflasjonen holder seg for høy. Nye opplysninger tyder på at inflasjonspresset er noe sterkere enn vi tidligere har lagt til grunn, sa Norges Bank i sin begrunnelse.

SpareBank 1 Markets påpeker at sentralbanken nå anslår at prisveksten først vil være tilbake på 2 prosent i 2029 – betydelig senere enn tidligere antatt. Problemet her hjemme er særlig høy innenlandsk prisvekst, som forsterkes av høy importert prisvekst, sier Cekov. Kronen reagerte motsatt. Interessant nok reagerte valutamarkedet motsatt av det Norges Bank hadde ventet.

Nordea påpeker at kronen faktisk svekket seg etter møtet, til tross for at sentralbanken antok den ville styrke seg med rundt 1 prosent. En svakere krone kan i seg selv bidra til høyere importert inflasjon og dermed gi ytterligere argumenter for rentehevinger. Noen ville hevet nå. Enkelte uttrykte bekymring for at pengepolitikken ikke er stram nok til å få prisvekningen ned og argumenterte for å sette renten opp nå.

Dette understreker hvor bekymret sentralbanken er for inflasjonsutviklingen. Hva skjer med boliglånene? For norske husholdninger med boliglån vil en renteheving til 4,5 prosent i august bety økte månedlige kostnader. Dersom SpareBank 1 Markets får rett i sin prognose om 4,75 prosent før jul, vil kostnadene øke ytterligere.

For et boliglån på 3 millioner kroner vil en heving fra dagens 4,25 til 4,75 prosent bety rundt 1.250 kroner mer i månedlige rentekostnader. Norges Bank holder sitt neste rentemøte 15. august





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