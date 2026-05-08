Norges Banks renteheving: Sjeføkonom kritiserer og LO-sjef forsvarer

Hele Norges Banks argumentasjon for å heve renten allerede nå, og ikke vente til juni, er en finger i øye på argumentene fra de tyngste rentekritikerne, mener sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets. LO-sjeføkonom Roger Bjørnstad kritiserer Norges Bank for rentehevingen og samtidig forsvarer LOs syn på rentesettingen, lønnsvekst og frontfagsmodellen.

Det skriver Finansavisen fredag. Han viser til all støyen rundt rentehevingen fra politisk hold og ikke minst forventer han kritikk fra LO. – Noen vil vise til at Norges Bank nå hever renten på grunn av krigen og importert inflasjon. Men det tydelige er at vi har særnorske utfordringer, sier Hov til Finansavisen.

Sjeføkonomen peker på flere år med høye lønnsoppgjør, hvor noen ganske få, veldig lønnsomme, sektorer i industrien gir høy lønnsvekst til alle. – Synderen er lønnsveksten. Vi har nå en praksis i frontfaget som ikke er forenlig med inflasjonsmålet, mener Hov, som oppfatter at Norges Banks kommunikasjon sier det samme.

Under pressekonferansen la sentralbanksjef Ida Wolden Bache vekt på at lønnsveksten er for høy, og bidrar til å holde inflasjonen høy lenge. Ifølge Gonsholt Hov innebærer kombinasjonen høy lønnsvekst og høy prisstigning til et enda høyere rentenivå. Noe som ifølge Hov kan ende med brutale rentehevinger som i sin tur kan ende med uvanlig høy ledighet.

I DN fredag har LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad et innlegg i Dagens Næringsliv der kritiserer Norges Bank for rentehevingen og samtidig forsvarer LOs syn på rentesettingen, lønnsvekst og frontfagsmodellen. I innlegget skriver Bjørnstad blant annet i DN – Andelen av verdiskapingen som går til arbeidstagerne er fortsatt svært lav. Det har imidlertid nå gått fire år siden overskuddene skjøt fart. Varige gevinster skal fordeles.

Etter oljepriskrisen i 2014 hadde norske arbeidstagere dårlig lønnsutvikling i nesten ti år, ifølge Bjørnstad. – Er det rimelig å be oss være like tilbakeholdne når gevinstene er vedvarende høye? , skriver Bjørnstad i DN.

Torsdag formiddag kom Norges bank med sin rentebeslutning. De setter renta opp fra 4 til 4,25 prosent. Seniorøkonom i DNB Carnegie, Oddmund Berg, spår hva dette betyr for nordmenns lommebøker





