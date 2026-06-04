Norges basecamp i VM: Hvor mye reiseavstand påvirker laget

Professor Mario Guajardo analyserer reise- og tidssonebelastning for VM-lagene og ser på hvordan Norges valg av basecamp i Greensboro kan påvirke prestasjonen i gruppespillet.

Mario Guajardo, professor i logistikk ved Norges Handelshøyskole, har gjort en grundig analyse av reisebelastning og tidssoneforskjeller for de 48 lagene som deltar i fotball-VM i USA og Canada.

Turneringen spilles over tre land - USA, Canada og Mexico - og fire tidssoner, fra vestkysten i Vancouver til sør i Mexico City og østkysten i Boston. I sin beregning har Guajardo kun tatt med avstanden mellom kampbyene, ikke reise til eller fra lagenes basecamp. For Norge viser tallene at avstanden mellom kampbyene i gruppespillet er omtrent 550 kilometer.

Dette tallet kan derimot virke villedende, fordi det kun måler luftlinjen mellom de enkelte kampstedene, og ikke den faktiske reisen laget må foreta fra sin innloggede basecamp i Greensboro, Nord‑Carolina. Fra Greensboro er avstanden til Boston rundt 1 000 kilometer og til New Jersey omtrent 725 kilometer, noe som gjør den totale reiseavstanden for Norge betydelig høyere enn den enkle gruppespillsummen antyder.

Norges ledelse har valgt Grandover Resort i Greensboro som basecamp, med argumentet at anlegget gir god plass, komfortable fasiliteter og mulighet til å holde seg i én tidssone gjennom gruppespillet. Assistenttrener Brede Hangeland forklarer at valget ble gjort etter en helhetlig vurdering, og at lagets spillere er vant til å reise dagen før en kamp og håndtere logistikk med buss‑ og flytransport.

Prosjektleder i NFF, Truls Dæhli, understreker at man ønsket å unngå byhoteller i Boston eller New York, hvor store mengder av tilskuere og tett trafikk kunne ha skapt et mindre gunstig miljø for laget. Flyturen fra Greensboro til kampstedene tar under to timer, og den lille nærliggende flyplassen gjør at transporten kan organiseres smidig. Guajardo påpeker at selv om Norge har en av de mest reise‑ og tidssonevennlige gruppene, er forskjellene i avstand relativt små sammenlignet med andre grupper.

Ingen av lagene i Norges gruppe må bytte tidssone, og den totale reisebelastningen er dermed lavere enn for mange andre nasjoner. Forskning viser at lange reiser og hyppige tidssoneendringer kan påvirke søvn, restitusjon og dermed prestasjon på banen. Østover‑reiser har i studier vært knyttet til større negativ effekt enn vestover‑reiser, noe som kan gi Norge en liten fordel ved å starte på østkysten.

Til tross for dette konkluderer Guajardo med at den samlede reiseutslippene i turneringen er svært høye, men at FIFA har gjort en innsats for å optimalisere kampoppsettet og redusere unødvendige kilometer. Med en balansert gruppekamp‑plan og en basecamp som gir stabilitet, kan Norge potensielt dra nytte av både kortere reiser og en mer gunstig tidssone‑sammenheng, men reise‑logistikken vil fortsatt være en viktig faktor gjennom hele mesterskapet





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