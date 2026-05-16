Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag inngåer ny jordbruksavtale med staten

Begge de to bondeorganisasjonene Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en ny jordbruksavtale med staten. Avtalen gjør bøndene bedre i stand til å produsere mer mat på norske ressurser – i hele landet, fastslår Norges Bondelag.

Vi gikk til forhandlingene med klar beskjed om at staten måtte bevege seg. Det har den gjort. Avtalen er betydelig bedre enn tilbudet vi fikk, og den oppfyller målsettingen om at bønder skal ha inntekt på nivå med andre grupper i 2027, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag. Avtalens ramme er på 3,66 milliarder kroner, 460 millioner kroner mer enn statens tilbud.

Årets jordbruksforhandlinger har foregått med et alvorlig bakteppe. Internasjonal uro gir økt kostnadspress og mer usikkerhet, også for jordbruket. Årets avtale prioriterer økte inntektsmuligheter og økt selvforsyning. Regjeringen setter beredskap, selvforsyning og matproduksjon høyt.

I vår regjeringsperiode har bevilgningene til jordbruket økt med nær 97 prosent, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen (Ap)





