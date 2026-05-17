Norges Cykleforbund kritiserer Statens vegvesen for avslaget på Styrkeprøven 2026

Norges Cykleforbund har sendt et formelt brev til Statens vegvesen der forbundet retter skarp kritikk mot avslaget på Styrkeprøven 2026. Den store Styrkeprøven mellom Trondheim til Oslo har gått siden 1967. Over 2000 sykkelryttere var med i 2000, da dette bildet ble tatt. Norges Cykleforbund (NCF) reagerer på at avslaget er basert på rapporten 'Prinsippvurdering lange turritt', som forbundet mener er faglig svak og mangelfullt forankret i sykkelsportens praksis. NCF mener at rapporten er preget av lav kompetanse om sykling og sykkelritt og at den ikke gir et riktig bilde av hvordan moderne turritt organiseres og gjennomføres.

Over 2000 sykkelryttere var med i 2000, da dette bildet ble tatt. I brevet til Vegvesenet reagerer Norges Cykleforbund (NCF) særlig på at avslaget er basert på rapporten 'Prinsippvurdering lange turritt', som forbundet mener er faglig svak og mangelfullt forankret i sykkelsportens praksis. - Vi mener rapporten som ligger til grunn for avslaget, er preget av lav kompetanse om sykling og sykkelritt.

Den gir ikke et riktig bilde av hvordan moderne turritt organiseres og gjennomføres, sier Heidi Stenbock-Haakestad, president i Norges Cykleforbund. - Når generelle prinsipper fra en etter vårt syn svak rapport legges til grunn for vedtak, skapes det en presedens som kan føre til at flere turritt blir avslått i fremtiden, skriver forbundet i brevet.

Styrekeprøven for 2026 blir det aldri noe av. Norges Cykleforbund peker i brevet på at dette vil kunne få betydelige ringvirkninger for arrangørmiljøer og frivillighet, for aktiviteten i klubber, for rekrutteringen til sykkelsporten og folkehelsen. NCF ber Statens vegvesen ta en ny vurdering av det faglige grunnlaget i rapporten. De ønsker å unngå at dagens praksis legges til grunn for framtidige vedtak.

Statens vegvesen sa til NTB tidligere denne uken at framkommelighet og i særdeleshet trafikksikkerheten står sentralt når søknader fra sykkelritt skal behandles. - Når man ser dette i sammenheng med Styrkeprøven, går mye av traseen der på 70- og 80-vei. Når man da skal vurdere eventuelle risikoreduserende tiltak, redusert hastighet, ser man at det å få satt ned hastigheten til 60 over en så lang tidsperiode, ikke kan aksepteres i forhold til framkommelighet for øvrige trafikanter, sa seksjonssjef Anders Hagerup.

På spørsmål fra NTB om den nye risikoanalysen vil gjøre det vanskelig å gi godkjennelse for lange sykkelritt også i fremtiden, svarte seksjonssjefen: - Det blir generelt strengere krav for å opprettholde trafikksikkerheten framover. På 1970-tallet var det nesten ingen krav, nå er det mange. Vi har hatt en stor reduksjon i alvorlige ulykker og dødsulykker fra 70-tallet og fram til nå, påpekte Hagerup.

