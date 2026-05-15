Norges Cykleforbund reagerer på avslag for Styrkeprøven 2026

Forbundet kritiserer Statens vegvesen for manglende sykkelkompetanse i beslutningen om å stoppe det tradisjonsrike rittet mellom Trondheim og Oslo.

Styrkeprøven er et av Norges mest tradisjonsrike sportsarrangementer, et utholdenhetsritt som har utfordret syklister mellom Trondheim og Oslo helt siden 1967. Gjennom flere tiår har dette løpet ikke bare vært en test av fysisk styrke, men også et kulturelt samlingspunkt for tusenvis av entusiaster.

Det er derfor med stor bekymring og frustrasjon at Norges Cykleforbund nå har sett seg nødt til å sende et formelt brev til Statens vegvesen. Bakgrunnen for dette er det kontroversielle avslaget på søknaden om å arrangere Styrkeprøven i 2026. Forbundet retter nå en skarp kritikk mot myndighetenes beslutningsprosess og mener at grunnlaget for avslaget er fundamentalt feilaktig. Sentralt i konflikten står en rapport med tittelen Prinsippvurdering lange turritt.

Norges Cykleforbund mener denne rapporten er faglig svak og mangler nødvendig forankring i den faktiske praksisen som preger dagens sykkelsport. President i Norges Cykleforbund, Heidi Stenbock-Haakestad, uttrykker at rapporten bærer preg av lav kompetanse når det gjelder hvordan moderne turritt faktisk organiseres og gjennomføres. Ved å basere vedtak på generelle prinsipper fra et dokument som ikke reflekterer virkeligheten i feltet, frykter forbundet at det skapes en farlig presedens.

Dette kan i verste fall føre til at en rekke andre turritt i fremtiden vil møte lignende avslag, noe som vil legge en demper på sykkelgleden i hele landet. Forbundet etterlyser derfor en grundig revurdering av det faglige grunnlaget slik at fremtidige vedtak ikke baseres på utdaterte eller mangelfulle analyser. Konsekvensene av at Styrkeprøven 2026 blir avlyst strekker seg langt utover det enkelte ritt.

Norges Cykleforbund peker på at et slikt avslag vil få betydelige negative ringvirkninger for hele det frivillige miljøet. Arrangørmiljøer som bruker utallige timer på planlegging og gjennomføring, samt de frivillige som står langs veien, mister en viktig arena for engasjement. Videre advares det om at dette vil ramme aktiviteten i lokale sykkelklubber og svekke rekrutteringen til sporten.

I en tid der folkehelsen står høyt på den politiske dagsordenen, fremstår det som paradoksalt at man legger hindringer i veien for aktiviteter som fremmer fysisk utfoldelse og sunne livsstilsvalg. Sykling er en lavutslippsaktivitet som bidrar til både individuell helse og miljøgevinst, og et avslag av denne størrelsen sender et uheldig signal til alle som ønsker å drive med organisert sykkelsport i Norge. På den andre siden står Statens vegvesen, som vektlegger trafikksikkerheten som det absolutt viktigste kriteriet.

Seksjonssjef Anders Hagerup forklarer at framkommeligheten på veinettet må prioriteres, spesielt når store deler av traseen går på veier med fartsgrense på 70 og 80 kilometer i timen. Ifølge Vegvesenet vil det være uakseptabelt for øvrige trafikanter dersom hastigheten må settes ned til 60 kilometer i timen over så lange strekninger og tidsperioder. Myndighetene påpeker at kravene til sikkerhet har endret seg drastisk siden 1970-tallet, da det nesten ikke fantes krav til risikovurderinger.

Den kraftige reduksjonen i alvorlige ulykker og dødsulykker i trafikken de siste tiårene tilskrives nettopp strengere sikkerhetstiltak og høyere krav. Vegvesenet varsler derfor at det generelt vil bli strengere krav for å opprettholde trafikksikkerheten i tiden som kommer, noe som gjør det vanskeligere å gi godkjennelse til lange sykkelritt som krysser store deler av landet.

Denne konflikten illustrerer et gap mellom idrettens ønske om tradisjon og utfoldelse på den ene siden, og forvaltningens behov for streng kontroll og risikominimering på den andre. Mens Norges Cykleforbund kjemper for at sportens kompetanse skal bli lyttet til, holder Statens vegvesen fast ved at trafikksikkerheten trumfer alt. Spørsmålet er nå om det finnes en gyllen middelvei, eller om epoken med store, landsomfattende turritt på offentlig vei er i ferd med å ebbe ut.

Uansett utfall vil denne saken sette standarden for hvordan sykkelritt skal håndteres i norsk forvaltning i årene som kommer





