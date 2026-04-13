Norges digitale fremtid: En balanse mellom avhengighet og uavhengighet

En debatt om Norges digitale avhengighet av amerikanske teknologiplattformer må ikke spores av. En brå exit-strategi kan få altfor store negative konsekvenser, mener Bernt Apeland og Sigri Sevaldsen. Vi må finne en balanse.

Den nåværende geopolitiske utviklingen krever at vi grundig vurderer alle samfunnsområder der vi er sårbare. Norge i 2026 er dypt digitalisert, og vår digitale kommunikasjon, datahåndtering og forretningsutvikling er i stor grad basert på amerikanske teknologiplattformer. Vi har satset på å kombinere dette med våre europeiske krav til personvern, forbrukerbeskyttelse og konkurranse, krav som gjelder i Norge og hele det europeiske indre markedet. Det har vært urovekkende å høre om den amerikanske administrasjonens bruk av vår teknologiske avhengighet som et politisk verktøy. Samarbeid om teknologi og handel over Atlanteren er høyt prioritert i både USA og EU. De færreste våger å forestille seg en fullstendig avbrytelse av dataoverføring og digitale tjenester. Likevel kan det, som på andre viktige områder, være klokt å ikke samle alle ressursene på ett sted. En betydelig andel av norsk offentlig sektor og næringsliv er sterkt avhengig av amerikanske teknologiplattformer som en integrert del av sin virksomhet. Tenk bare på hvor ofte du benytter Google eller Microsoft-programmer som Word, Outlook eller Excel i jobbsammenheng. Alt fra små håndverksbedrifter til store tjenesteleverandører er avhengige av disse systemene for samarbeid, sikkerhet, dataflyt og skytjenester, som i dag leveres av amerikanske selskaper. Og KI-revolusjonen er bare så vidt i gang; nå tester alle ut Claude, Copilot og Chat GPT som arbeidsverktøy. Innenfor teknologibransjen er bildet enda tydeligere. Mange norske teknologibedrifter bygger sine løsninger på de store amerikanske IT-plattformene. De utvikler egne produkter og tjenester på toppen av amerikansk infrastruktur, og de skaper norsk verdiskaping nettopp fordi denne infrastrukturen er stabil, skalerbar og regnes som den sikreste på markedet. SV har i Stortinget tatt til orde for en exit-strategi, og mange røster i samfunnsdebatten krever nå at vi «melder oss av» Google, Microsoft og andre amerikanske aktører, helst over natten. Dette er hverken realistisk eller ønskelig. En forhastet exit-strategi fra amerikanske plattformer vil føre til altfor store negative konsekvenser for norske bedrifter og offentlig sektor – for ikke å snakke om alle som benytter de digitale tjenestene daglig. Det finnes ingen nasjonale eller europeiske alternativer klare til å erstatte de amerikanske tjenestene. Å forbli passive er imidlertid ikke en bærekraftig strategi. Vi må akselerere utviklingen av nasjonale, nordiske og europeiske skytjenester. Dette bør skje i markedet, men med tilrettelegging fra regjeringen. Virke har etterlyst en open source-strategi for å legge til rette for at bedrifter og offentlige virksomheter kan flytte data fra de lukkede systemene til Microsoft og Google. Myndighetene kan også stille krav til leverandører – både amerikanske, europeiske og norske. Vi må jobbe kunnskapsbasert, langsiktig og pragmatisk. Og vi må erkjenne at det norske digitaliseringsprosjektet, i både offentlig og privat sektor, er avhengig av at vi tar beslutninger som fungerer i praksis. Beslutninger som samtidig tilbyr den cybersikkerheten vi trenger for å beskytte oss mot angrep fra aktører som ikke vil oss vel. Vi har overlatt vår IT-beredskap til teknologiselskaper som vi ikke selv har kontroll over. For å redusere denne sårbarheten, er det nødvendig å gå i dialog med disse selskapene og finne gode løsninger for fremtiden. Samtidig må vi utvikle alternativer i samarbeid med våre nordiske og europeiske naboer. Evnen til å tenke parallelt er ofte essensielt i beredskapsarbeid. Virke representerer 300 000 arbeidsplasser i handels- og tjenestenæringene i 25.000 bedrifter over hele landet. Vi ønsker en faktabasert diskusjon om hvordan alle våre medlemmer kan ha trygge IT-plattformer og digital infrastruktur som er til det beste for deres virksomhet.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hvorfor fascinerte nazismen så mange, ikke minst akademikere, kunstnere og intellektuelle?Kronikk av Bernt Hagtvet.

Read more »

Rederiforbundet om Trumps Hormuz-blokade: – Uakseptabelt å bli brukt som brikkerNorges Rederiforbund sier det er avgjørende for internasjonal skipsfart at Hormuzstredet gjenåpnes.

Read more »

Rederiforbundet om Trumps Hormuz-blokade: – Uakseptabelt å bli brukt som brikkerNorges Rederiforbund sier det er avgjørende for internasjonal skipsfart at Hormuzstredet gjenåpnes.

Read more »

Rederiforbundet om Trumps Hormuz-blokade: – Uakseptabelt å bli brukt som brikkerNorges Rederiforbund sier det er avgjørende for internasjonal skipsfart at Hormuzstredet gjenåpnes.

Read more »

Norges Rederiforbund reagerer kraftig på Trumps utspill om HormuzstredetDirektør for sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund, Audun Halvorsen, kritiserer sterkt president Trumps uttalelser om blokade av skipstrafikken gjennom Hormuzstredet, og understreker viktigheten av trygg ferdsel og respekt for internasjonale regler.

Read more »

Debatt: Digital avhengighet av USA - En brå exit vil skade NorgeBernt Apeland og Sigri Sevaldsen advarer mot en forhastet utlogging fra amerikanske teknologiplattformer, og argumenterer for at det ville få store negative konsekvenser for norske bedrifter og offentlig sektor. De understreker viktigheten av å redusere sårbarheten, men ikke ved å kutte alle bånd umiddelbart.

Read more »