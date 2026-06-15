Norges dummeste returnerer med stjernespekket deltakerliste til høsten

TV 2 gjentar suksessen med en ny sesong av Norges dummeste. Kjente ansikter som Katarina Flatland og Leif Einar Lothe skal kjempe om å unngå den tvilsomme tittelen.

TV 2 har i løpet av kort tid etablert Norges dummeste som en av sine største suksesser innen underholdningssjangeren. Programmet, som ledes av den karismatiske duoen Jan Thomas og Einar Tørnquist, har klart å fange oppmerksomheten til et massivt publikum over hele landet.

Tallene fra forrige sesong taler for seg selv, med et gjennomsnitt på nesten 1,2 millioner seere per episode. Dette er tall som sjelden sees i det moderne medielandskapet, hvor seerne ofte er spredt over mange ulike plattformer og strømmetjenester. Programredaktør Trygve Rønningen uttrykker stor glede over den eventyrlige suksessen og ser frem til at konseptet nå returnerer til skjermen til høsten.

Det er tydelig at publikum elsker kombinasjonen av humor, kjendiser og det absurde premisset om å være den minst kunnskapsrike i rommet. I den kommende sesongen kan seerne se frem til en variert gjeng med tolv nye deltakere som bringer med seg svært ulike bakgrunner og kompetanser. Blant disse finner vi profiler fra vidt forskjellige felt, noe som lover godt for dynamikken og underholdningsverdien i programmet. Spesielt oppsiktsvekkende er inkluderingen av programleder og utdannet lege Katarina Flatland.

For Flatland innebærer deltakelsen en viss personlig risiko, da hun er smertelig bevisst på at folk flest har svært høye forventninger til kunnskapsnivået til en lege. Hun innrømmer at fallhøyden er stor og at hun frykter å overraske publikum negativt dersom hun mangler grunnleggende kunnskap om helt hverdagslige ting. Hun påpeker humoristisk at mens hun føler seg trygg når det kommer til medisinske spørsmål og kroppens funksjoner, er hun fullstendig blank når det gjelder tekniske ting som gravemaskiner.

Her er hun i direkte konkurranse med maskinentreprenøren Leif Einar Lothe, som er kjent for sin ekspertise på nettopp dette feltet. Flatland ser likevel på programmet som en gyllen mulighet til å leke og konkurrere, noe hun mener voksne mennesker gjør altfor sjelden i en travel hverdag. Selve konseptet i Norges dummeste er snudd på hodet sammenlignet med tradisjonelle quizprogrammer eller kunnskapskonkurranser.

Her er målet ikke å være den smarteste, men tvert imot å ryke ut så raskt som overhodet mulig. Den som viser seg å ha mest kunnskap om ting man forventes å vite, får forlate konkurransen først og reise hjem i glede. Den store tragedien, eller kanskje seieren for noen, er å sitte igjen til slutt og bli tildelt den tvilsomme tittelen Norges dummeste.

Dette skaper en komisk situasjon hvor deltakerne kjemper for å ikke fremstå som for intelligente, og hvor allmennkunnskap blir den største fienden. Sesong tre byr på en bred vifte av personligheter som spenner fra tradisjonelle kjendiser til nye stjerner fra sosiale medier.

Deltakerlisten inkluderer influencer og TV-personlighet Aleksander Sæterstøl, artist Benedicte Adrian, stylist Erlend Elias Bragstad, personlig trener Hedvig Glestad, lege Katarina Flatland, friluftsentusiast Kristine Thybo-Hansen, maskinentreprenør Leif Einar Lothe, politiker Mimir Kristjansson, tidligere fotballstjerne Mushaga Bakenga, tiktoker Naomi Oseki, influencer Oliver Bergset og artist Raylee Charlotte Kristiansen. Med denne blandingen av akademikere, idrettsutøvere og digitale influensere er scenen satt for en sesong preget av både latter og uventede vendinger.

Programmet utfordrer våre oppfatninger av hva det vil si å være smart, og viser at det er stor forskjell på akademisk utdanning og praktisk allmennkunnskap





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norges Dummeste TV 2 Katarina Flatland Leif Einar Lothe Kjendiser

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norges nye golfstjerne: Reitan på suksesspute i USANorske Kristoffer Reitan, nå bor han i Florida og lever for golf. Etter en intens turneringssesong med seier i Truist Championship og en sterk sjetteplass i The Memorial, er han Norges mest etterspørte idrettsutøver.

Read more »

Strømstøtten er Norges egentlige sløseriUten betydelig utbygging av ny kraft vil Norge mangle energi til både husholdninger og den industrien vi sier vi vil bygge.

Read more »

Tredje sesong av Norges dummeste lanseres - kjente ansikter som Erlend Elias Bragstad og lege Katarina Flatland i konkurransenTV 2 presenterar sesong tre av quizprogrammet Norges dummeste med Jan Thomas og Einar Tørnquist. Tolv kjendiser, blant annet stylist Erlend Elias Bragstad og lege Katarina Flatland, kjemper om å unngå den lite flatterende tittelen. Programmet blander humor, kunnskapsutfordringer og interaktivt publikumssamarbeid.

Read more »

Norges dummeste: Stjernerekke klar for ny sesongSeersuksessen «Norges dummeste» er tilbake med en ny sesong, og tolv kjente fjes kjemper om å ikke stå igjen til slutt. Forrige sesong av quizprogrammet snittet på nesten 1,2 millioner seere, ifølge TV 2.

Read more »