Norges dummeste: Stjernerekke klar for ny sesong

Seersuksessen «Norges dummeste» er tilbake med en ny sesong, og tolv kjente fjes kjemper om å ikke stå igjen til slutt. Forrige sesong av quizprogrammet snittet på nesten 1,2 millioner seere, ifølge TV 2.

Seersuksessen «Norges dummeste» er tilbake med en ny sesong , og til høsten skal tolv kjente fjes kjempe om å ikke stå igjen til slutt. Forrige sesong av quizprogrammet snittet på nesten 1,2 millioner seere, ifølge TV 2 .

I «Norges dummeste» handler det om å ryke ut så fort som mulig, for sistemann vil få den lite flatterende tittelen: Norges dummeste. Traditionelt er det Jan Thomas (59) og Einar Tørnquist (43) som programledere. Mandag morgen avslørte TV 2 hvem som skal kjempe om den ikke så gjeve tittelen. – Norges dummeste har vært en eventyrlig suksess for TV 2.

Samtlige episoder hadde over én million seere forrige sesong, og i høst gleder vi oss til en ny sesong, med nye, sporty deltakere, sier programredaktør i TV 2, Trygve Rønningen. Vil du se neste video? Vekker oppsikt: Se hva som skjer1:01 Her er årets deltakereAleksander Sæterstøl, Leif Einar Lothe, Benedicte Adrian, Erlend Elias Bragstad, Hedvig Glestad, Katarina Flatland, Kristine Thybo-Hansen, Mímir Kristjánsson, Mushaga Bakenga, Naomi Oseki, Oliver Bergset, Raylee Kristiansen





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