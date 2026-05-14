Norges Eurovision-håp Jonas Lovv: – Jeg tenker mest på å være fornøyd

Norges Eurovision-håp Jonas Lovv er klar for andre semifinale i Wien. Han er den siste av de 18 bidragene som skal vise sin låt. Lovv er scenevant og har gjort dette før, men er likevel nervøs for finaleplassen.

Jeg ble nettopp vekket og fortalt at jeg måtte gjøre et lite intervju borti gangen her. Det sier Norges Eurovision -håp Jonas Lovv (31) til pressekorpset som står ventende i pressesenteret få timer før han skal på scenen i den andre semifinale n.

Forhåpentligvis skal han forlenge Norges ni år lange rekke med finaleplasser. Men bergenseren virker ikke til å bruke mye energi på akkurat det. – Jeg tenker ikke så mye over å komme meg til finalen, jeg tenker mest på å være fornøyd, sier Lovv. Sist ut: Jonas Lovv er den siste av de 18 bidragene som skal vise sin låt under andre semifinale torsdag kveld.

Som den scenevante bergenseren han er, ser det heller ikke ut til at nervene har tatt overhånd – til tross for at han i kveld skal opptre på verdens største musikkscene. – Det er ikke så mye nerver, for å være helt ærlig. Vi har gjort dette her veldig, veldig mange ganger nå. Vi må bare gjøre det vi gjorde i går kveld på juryprøvene, for det var forbanna fett.

Onsdag kveld ble juryprøvene gjennomført, og i etterkant fikk Lovv mye ros for opptredenen – som samtidig har skapt overskrifter etter at deler av showet ble stemplet som «for sexy». Det ser imidlertid ikke ut til å bekymre 31-åringen nevneverdig. – Er du i rommet når vi spiller, da er det det feteste showet du får her. Hva du ser hjemme i sofaen ...

Da er det kanskje litt lettere å bli overbevist av glitter og gull, og fine jenterumper. Men i salen er vi alltid best, sånn er det bare. Skal vi tro bettinglistene, henger finaleplassen i en tynn tråd. Lovv ligger i øyeblikket på en 22. plass totalt, og holder akkurat den siste finaleplassen med en hårfin tiendeplass på oddslistene før kveldens sending.

Men spådommene i forkant av showet ser ikke ut til å påvirke den norske artisten. – Jeg vet ikke hvor jeg ligger på oddsen, så det spiller ingen rolle for meg





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jonas Lovv Norges Eurovision-Håp Eurovision Wien Andre Semifinale Nerves Forbanna Fett For Sexy Odds Finaleplass

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flaug inn «troll­mann» for å redda stemma til Jonas LovvDen kjende «stemme-trollmannen» Dag Nergaard er i all hast henta ned til Wien for å unngå at Jonas Lovv mistar stemma.

Read more »

Norges Eurovision-håp Jonas Lovv: - Mange likhetstrekkJonas Lovv deltar i Eurovision Song Contest med låta «Ya Ya Ya», og til tross for copycat-kommentarer, mener eksperter at han skiller seg ut med sin unike scenetilstedeværelse.

Read more »

Jonas Lovv klar for Eurovision: Drama og energi under generalprøvenDen norske Eurovision-deltakeren Jonas Lovv har fullført sin andre generalprøve med både fall og flammer før den avgjørende semifinalen.

Read more »

Norges håp i Eurovision: Jonas Lovv og nervøs Maria LudvigsenNorges deltakelse i Eurovision Song Contest 2023 står på en tynn tråd. Jonas Lovv, den fargerike bergenseren med låten «YA YA YA», kniper den siste finaleplassen i kveld med en hårfin tiendeplass på bettinglistene. Maria Ludvigsen, Nettavisens underholdningskommentator, er livredd for norsk jubel i kveld.

Read more »