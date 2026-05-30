Norges finaledrøm knust av Sveits i VM-semifinale

Hockey-VM har blitt en kjempesenasjon for Norge med en historisk semifinale og seiere over antatt bedre nasjoner som Sverige, Tsjekkia, Danmark og Latvia. Norge ble brutalt straffet mot et effektivt Sveits.

Dahlstrøm peker også på Norge s tøffe spillestil og offervilje. Hockey -VM har blitt en kjempesenasjon for Norge med en historisk semifinale og seiere over antatt bedre nasjoner som Sverige, Tsjekkia, Danmark og Latvia.

- De tekker skudd, jobber og spiller med hjertet utenpå draktet. Så har vi en keeper som heter Henrik Haukeland. Står han på huet lenge nok, så er jeg sikker på at Tinus Koblar setter 1-0. Da skal jeg høre på publikum etterpå, sier han og smiler.

Det begynner å bli tynt i koffertene til Viaplay-kommentatorene Ole Eskild Dahlstrøm og Jørgen Klem. Vi møter en overmakt. Sveits vinner fullt fortjent, men jeg synes de norske gutta kommer ut bra. Det er synd at vi ikke scorer på en av sjansene.

Hadde vi scoret først kunne de blitt nervøse. Når de får en og to, så er de for gode, legger han til. Norge henger ikke med, fortvilte Viaplay-ekspert Ole Eskild Dahlstrøm etter 4-0-scoringen til Damien Riat. Vill feiring i Sveits.

Norge har aldri vært i en VM-semifinale i det turneringsformatet som blir spilt nå. Semifinaletapet gjør at det blir bronsefinale for Norge søndag. Der venter enten Canada eller Finland, som møtes i den andre semifinalen senere lørdag kveld





