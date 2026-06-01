Et dominerende norsk landslag slo Sverige 3-0 i Oslo i en oppbyggningskamp før VM. Jørgen Strand Larsen scoret to mål, og unge talenter som Antonio Nusa og Oscar Bobb viste klasse. Seieren skapte ekstra forventninger til VM.

På Ullevaal Stadion er stemningene skyhøye, og publikums respons er et umiskjennelig ja. Det er vanskelig å holde koldt blod etter en kveld som denne, hvor norsk fotball viser en styrke og selvtillit som har vært langt borte i mange år.

Den perfekte stormen blåste innover Oslo-kvelden, ikke bare med seieren, men med en dominerende presentasjon av det norske landslaget som tok 3-0 til pause mot Sverige. Det var en ydmykelse for en tradisjonell fotballmakt, og publikum i full forhering kunne ikke gi et tydeligere svar på hvor牢牢t de støtter dette unge, talentfulle laget. Den første omgangen var en maktdemonstrasjon, en klar melding til resten av verden om at Norge er kommet for å bli.

Spillerne ble akkompagnert av den klassiske låta Barneskirenn, en hylen fra publikum som viste at dette var mer enn bare en kamp - det var en feiring av en ny ære. Spesielt jublende var Jørgen Strand Larsen, som to scoret mål i første omgang, en ekstra skyldte mot #svenskeforsvar. Sin scoring i siste kamp før turneringen startet, ble et symbol på at Norge er klare for VM.

Publikum fikk se Antonio Nusa, en spiller som allerede har et helt过头forhold til fansene, og hver gang han fikk ballen, børste han den med en lekefullhet som fikk hallen til å hvine. Han er definitivt ikke å forveksle med noen annen, og hans evne til å stille med svensk forsvar i chokket var utrolig.

Selv om Nusa sannsynligvis ikke er med på VM, var denne kampen hans sjanse til å vise seg selv en siste gang foran hjemmepublikum, og han gjorde det med stor stil. Norge var best i Norden, og denne kvelden var et tydelig bevis på det. Landslaget uten toppscoreren fra Premier League og kapteinen som nettopp hadde spilt Champions League-finale, imponerte like fullt med bredde og intensitet.

Oscar Bobb viste magi med ballen, selv om han sannsynligvis starter på benken mot Irak. På benken satt Andreas Schjelderup, en spiller som har hatt en fantastisk sesong i Benfica, og som representerer den dybden i det norske talentet. Trener Ståle Solbakken har en vanskelig oppgave med å holde alle spillerne motiverte og friske, men den første omgangen viste at Norges kvalitet er enorm.

Selv om Sverige ikke var på sitt sterkeste, og motstanderne i VM-gruppen vil være mye tøffere, sørget denne seieren for å skape en positiv spenning og forventning som er til å ta på. Det er bare å ønske Solbakken lykke til med å overbevise det norske folk om at videre fra gruppespillet vil være en beinhard kamp, men kveldens prestasjon ga ingen grunn til å redusere forventningene.

Norske fotballfans kan med stolthet se frem mot VM, med tro på at gutta kan skape noe spesielt





