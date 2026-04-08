Norges Håndballkvinner Fortsetter Å Dominere Under Gjekstad: Seier mot Romania og Forberedelser til EM

Norges håndballkvinner, under ledelse av landslagssjef Gjekstad, fortsetter å imponere med en rekke seire, inkludert en overbevisende seier mot Romania i Euro Cup. Laget er allerede kvalifisert til EM i desember og forbereder seg på å forsvare tittelen som regjerende mester. Helgen markerer også avskjeden med keeperlegenden Katrine Lunde.

I Gjekstad s periode som landslagssjef har Norge s håndball kvinner levert en imponerende statistikk med hele 21 seire og kun to tap. De siste 20 kampene har resultert i norsk triumf, en prestasjon som understreker lagets dominans. Det forrige tapet kom mot Nederland i Golden League-turneringen i mars i fjor, og tidligere var også debuten hans mot Danmark preget av tap. Kampen mot Romania ble innledet med at Romania scoret de to første målene, men Norge svarte raskt med å utligne til 3-3.

Derfra og ut tok Norge kommandoen, og med seks mål på rad etablerte de en solid ledelse på 9-3. Romania slet med å finne nettmaskene, og pauseresultatet viste en knusende 24-9 i favør av de norske jentene. Andre omgang fortsatte i samme spor, og Norge fortsatte å utvide ledelsen og knuse motstanderen. Kampen mot Romania var et tydelig bevis på den sterke formen og det høye nivået håndballkvinnene befinner seg på under Gjekstads ledelse. \Euro Cup-kampene spilles samtidig som andre nasjoner konkurrerer i EM-kvalifiseringen. Norge er automatisk kvalifisert til EM i desember som regjerende mester. Denne turneringen gir verdifull kamptrening og mulighet til å finjustere taktikk og lagspill før sluttspillet. Norge har vist sin overlegenhet ved å vinne alle sine kamper i turneringen hittil. Denne helgen vil den legendariske keeperen Katrine Lunde bli takket av i sin siste landskamp, som spilles mot Slovakia i Kristiansand. En verdig avslutning på en strålende karriere for en av norsk håndballs største profiler. Norges håndballkvinner hadde en fantastisk avslutning på fjoråret, da de vant verdensmesterskapet i julen med en imponerende finaleseier over Tyskland i Rotterdam. Denne triumfen var en bekreftelse på lagets styrke og evne til å prestere under press. \EM i håndball for kvinner i desember arrangeres i Polen, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Tyrkia. Forventningene til det norske laget er høye, og det er ingen tvil om at de vil være blant favorittene til å kjempe om medaljene. Gjekstads mannskap har vist en imponerende evne til å utvikle seg og holde et høyt nivå, og med den solide formen de har vist den siste tiden, ser fremtiden lys ut for norsk kvinnehåndball. Kampene i Euro Cup gir en perfekt mulighet til å teste ut forskjellige kombinasjoner og taktikker, noe som er viktig for å forberede seg best mulig til EM. Landslaget har vist en imponerende bredde i stallen, og dette gir Gjekstad muligheten til å rotere på laget og gi spilletid til flere spillere. Samtidig gir det også spillerne ekstra motivasjon til å kjempe om en plass i troppen til mesterskapet. Den kommende tiden vil være avgjørende for å finpusse laget og sikre at de er klare til å kjempe om nye triumfer i EM





