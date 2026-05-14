Norges håp i Eurovision: Jonas Lovv og nervøs Maria Ludvigsen

Norges deltakelse i Eurovision Song Contest 2023 står på en tynn tråd. Jonas Lovv, den fargerike bergenseren med låten «YA YA YA», kniper den siste finaleplassen i kveld med en hårfin tiendeplass på bettinglistene. Maria Ludvigsen, Nettavisens underholdningskommentator, er livredd for norsk jubel i kveld.

Det er vinn eller forsvinn for Norges håp i Eurovision. I kveld står Jonas Lovv (31) på scenen i den andre semifinalen, men ekspertene frykter at den norske finalerekken nå kan ryke.

Med barten på plass og låten «YA YA YA» skal den fargerike bergenseren forsøke å forlenge Norges ni år lange rekke med finaleplasser. Men skal vi tro oddsen, henger plassen i en tynn tråd: Lovv ligger i øyeblikket på en 22. plass totalt, og kniper akkurat den siste finaleplassen i kveld med en hårfin tiendeplass på bettinglistene. Ekspertene er heller ikke like overbevist over norsk jubel i kveld. Vil du se neste video?

Sjokk-vending i Kreml0:59 Det er klart for Eurovision Song Contest, og fans fra hele verden har reist langt for å få med seg folkefesten i Wien. – Jeg er livredd Nettavisens underholdningskommentator, Maria Ludvigsen, legger ikke skjul på at nervene er i høyspenn før kveldens sending. – Fra start har jeg tenkt at vi selvfølgelig går videre, men nå er jeg livredd. Jonas må levere en perfekt vokalprestasjon i kveld. Dette blir en beintøff semifinale, sier Ludvigsen





Eurovision Song Contest 2026 i Wien – Norge med Jonas LovvEurovision 2026 arrangeres i Wiener Stadthalle, Østerrike, som vert etter seieren i 2025. Norge er med i andre semifinale 14. mai med Jonas Lovv og låten “YA YA YA”. Konkurransen har 35 deltagende land, hvor fem er direkte kvalifisert (Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia). Boikott av Israel preger debatten, og flere land har trukket seg. Finalen avholdes 16. mai med 25 land i finalen.

Lovv representerer Norge i Eurovision Song Contest med låta «Ya Ya Ya»Lovv, en norsk artist, har vunnet Melodi Grand Prix og er klar til å representere Norge i Eurovision Song Contest med låta «Ya Ya Ya». Torsdag er det planlagt for den andre semifinalen i sangkonkurransen, hvor han skal kjempe om en plass i den store finalen i Wien lørdag 16. mai.

Norges Eurovision-håp Jonas Lovv: - Mange likhetstrekkJonas Lovv deltar i Eurovision Song Contest med låta «Ya Ya Ya», og til tross for copycat-kommentarer, mener eksperter at han skiller seg ut med sin unike scenetilstedeværelse.

Jonas Lovv klar for Eurovision: Drama og energi under generalprøvenDen norske Eurovision-deltakeren Jonas Lovv har fullført sin andre generalprøve med både fall og flammer før den avgjørende semifinalen.

