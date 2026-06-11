Norges herrelandslag fløy luksuscharter til VM i USA

NFF har benyttet et eksklusivt charterfly fra Loftleidir Icelandic for å transportere landslaget til USA, finansiert av Fifa-midler.

Det norske herrelandslaget i fotball har skapt betydelig oppmerksomhet etter beslutningen om å reise til USA med et privat innleid charterfly i forkant av verdensmesterskapet.

Flyet, en Boeing 757-200 fra selskapet Loftleidir Icelandic, har blitt beskrevet i media som et luksusfly med spesialtilpasset interiør og førsteklasses serveringstilbud for å sikre maksimal komfort for utøverne. Norges Fotballforbund (NFF) begrunner valget med at det ikke var mulig for Norge å fly direkte med rutefly til deres base camp i Greensboro, North Carolina. Ved å benytte et charterfly kunne hele spillergruppen og det omfattende støtteapparatet reise samlet som én gruppe på samme dag.

Assisterende generalsekretær i NFF, Kai-Erik Arstad, understreker at dette var den desidert raskeste og beste reisemåten for å legge det nødvendige grunnlaget for en effektiv treningsuke og den påfølgende kampen mot Marokko. Forbundet anser dette som en nødvendig investering for å tilrettelegge best mulig for forberedelsene til VM, og opplyser at utgiften er i tråd med budsjettforutsetningene vedtatt av Forbundsstyret. Spørsmålet om de økonomiske kostnadene ved å leie et luksusfly har vært sentralt i debatten.

Selv om NFF erkjenner at charterløsningen er mer kostbar enn ordinære rutefly, kommer Loftleidir Icelandic med et interessant perspektiv. Salgs- og markedsdirektør Jóhann Gísli Jóhannsson forklarer at leieprisen for et slikt fly vanligvis er billigere enn å kjøpe femti business class-billetter på rutefly. Dette setter kostnaden i et annet lys, spesielt når man ser på prisene for business class-billetter til Greensboro, som kan overstige førti tusen kroner per vei.

Når det gjelder selve finansieringen, har NFF vært tydelige på at dette ikke belastes forbundets ordinære budsjett eller eksisterende sponsoravtaler. All transport og opphold i forbindelse med mesterskapet finansieres gjennom en inntektsmodell fra Fifa. Totale inntekter fra det internasjonale fotballforbundet er etter siste justering på 119 millioner kroner, noe som betyr at luksusreisen i praksis er dekket av midler fra Fifa. Fordelene med å fly charter strekker seg utover selve komforten og interiøret i flyet.

Ifølge Jóhannsson får topplagene særskilt behandling på flyplassene, både ved avreise og ankomst, og de får benytte egne hurtigspor gjennom pass- og immigrasjonskontrollen. Dette reduserer stress og tidsbruk betraktelig, noe som er avgjørende for at spillerne skal være uthvilte og klare til kamp. Det norske laget er ikke alene om denne strategien, da både Sverige og Skottland har benyttet samme charterløsning for sine reiser til USA for å oppnå samme effektivitet.

NFF opererer med et VM-budsjett vedtatt i mai som viser et moderat overskudd på 19 millioner kroner, selv om det foreligger usikkerhetsmomenter knyttet til skatteforhold. Deltakelsen i dette verdensmesterskapet er av enorm betydning for norsk fotballhistorie, da det er første gang på 28 år at herrelandslaget kvalifiserer seg til et slikt mesterskap. Forbundet har valgt å ikke kommentere enkeltposter i budsjettet underveis i turneringen, men lover en fullstendig gjennomgang av alle kostnader etter at mesterskapet er avsluttet





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