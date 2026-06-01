Norges landslagssjef Ståle Solbakken kritiserer Rekdals VM-spådom, der han mener kvartfinale er et minimum for Norge. Solbakken peker på at det er marginer som kan avgjøre om Norge går videre eller ikke, og at det er viktig å være realistiske med tanke på gruppen.

Lytt til saken KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer – Der er jeg faktisk ikke enig. Jeg mener kvartfinale er et minimum, sa Rekdal i VGs sending før landskampen mot Sverige på Ullevaal.

Han hadde da avbrutt Aftonbladet-reporter Makoto Asahara som mente en åttedelsfinale ville være «veldig bra» for Norge. Rekdal fortsatte sitt resonnement i VGs studio: – Sett deg ned og se hvor spillerne våre spiller, kvaliken vi har gjort og utviklingen som har vært de siste to årene. Da mener jeg det er rimelig å forvente at Norge kjemper om å komme til kvartfinale og kanskje lenger, sa han.

Se hele resonnementet til Rekdal: Det ville ikke landslaggsjef Ståle Solbakken høre snakk om etter kampen. – Det er bare tullprat. Vi er i et gruppespill med Afrikamesterne og de største favorittene i VMstørste favorittene i VMStåle Solbakken sikter her til Frankrike.. Det er marginer som kan avgjøre om Norge går videre eller ikke, sa Solbakken på VGs spørsmål etter kampen.

Det etter en norsk festaften som i alle fall ikke dempet forventningene før avreise til USA. Sverige ble feid av banen med 3-1. Men heller ikke Alexander Sørloth ville snakke om hvor langt Norge kan gå i VM. – Rolig, rolig, rolig.

Vi skal gjøre vårt beste, så er vi i vårt første VM siden ’98. Det bra det er forventninger til oss, det viser at folk har troen på oss, sier han om Rekdals spådom. Veien til VM-finalen Totalt 48 lag deltar i fotball-VM. I oversikten under kan du se hvem Norge og andre land kan møte i sluttspillet ved å rangere alle lagene i gruppespillet.

Aftonbladets reporter Simon Bank påpekte at det virker som Ståle Solbakken jobber med å plante realisme i Norges landslag. – Vi har tapt én obligatorisk landskamp på to år nå. Vi har en god flyt i gruppen, har spilt mye uten Martin Ødegaard og har litt å gå på. Samtidig vet vi at det er så små marginer, og vi har ikke noen erfaring fra sluttspill, heller.

Jeg vet ikke hva som venter oss, så ærlig må jeg være. Det har vært en eufori i Norge etter vi slo Italia 3-0 på Ullevaal for snart et år siden. Presset var enda større før vi kvalifiserte oss. Nå er vi ferdig med det.

Samtidig må vi være realistiske med tanke på gruppen vår. Svenskenes landslagssjef Graham Potter var imponert over hva han så av Norge. – Selv uten (Erling Braut) Haaland og (Martin) Ødegaard har de så mye angrepsstyrke. Samtidig har de et velorganisert lag, de har gått gjennom smertefulle opplevelser sammen og fungerer nå godt sammen, sier Graham Potter på sin pressekonferanse.

– På en god dag kan de slå hvem som helst. Jeg har ikke sett bedre lag på landslagsnivå siden jeg tok denne jobben





