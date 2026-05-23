Norges mestvinnende kvinnelige fotballspiller går glipp av drømmefinale

Hegerbergs sjette og siste finale i Champions League. Hegerberg sammenholdt med EM-finalen i kvinnefotball og hennes førstefinale i EHF-Cup.

Lytt til saken KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer For det ble ingen drømmefinale for tidenes mestvinnende norske fotballspiller i Champions League.

Hegerberg (30) har allerede seks Champions League-triumfer - i tillegg til å ha blitt kronet til verdens beste spiller. I den største kvinnefotballkampen på norsk jord siden 1987siden 1987Finalen i EM for kvinner. Norge vant mesterskapet på hjemmebane. Hegerberg kunne Hegerberg vunnet sin syvende finale - men det ble 0–4 tap for hennes Lyon.

Hegerberg ble byttet ut halvveis i den andre omgangen. Etter kampen måtte hun gå forbi trofeet og heller stå æresvakt for Barcelona-spillerne. Kontrastene var store til jubelscenene hos Barcelona - hvor Graham Hansen også tok til tårene. Hegerberg fikk trøst fra Norges Fotballpresident Lise Klaveness og av ektemann Thomas Rogne.

I NRKs studio på Ullevaal stadion sto Adas lillesøster Andrine Hegerberg som ekspert. - Det er tungt å tape en sånn kamp. Da er familien viktig å ha ved siden av. Det er en tung dag, det betyr veldig mye for hun å komme til Norge og spille på denne banen, sier Andrine Hegerberg før hun roser svoger Thomas Rogne. Tidligere norsk landslagsspiller i fotball.

Har to landskamper for det norske herrelandslaget og spilt for blant annet Celtic, Wigan og Lech Poznan. - Han er en mann som liker å stå i bakgrunnen, men som er den nærmeste støttespilleren Ada har etter mor og far. Det e er klart det er viktig å ha personer rundt som vet hva det går i, og som er støttende når det trengs, sier lillesøster Hegerberg





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fotballspiller Stjerner Champions League-Finale Triumfer Droppet Finale Hvordan Det Gikk Hvordan Det Gikk For Hegerberg Hvordan Det Gikk For Norge Hvordan Det Gikk For Lyon Hvordan Det Gikk For Barcelona Hvordan Det Gikk For Graham Hansen Hvordan Det Gikk For Hun Hvordan Det Gikk For Ada Hvordan Det Gikk For Lise Klaveness Hvordan Det Gikk For Thomas Rogne

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norges VM-uttak: Ståle Solbakken presenterte troppen til VMAfter several weeks of massive speculation and conspiracy theories, the Norwegian national team's selection for the World Cup was finally revealed. The main uncertainty was around 4-5 positions, with the most significant being Sander Tangvik's selection as the third goalkeeper, Henrik Falchener and Sondre Langås as the central defenders, and Thelo Aasgaard and Jens Petter Hauge's inclusion over Horn Myhre and Dønnum.

Read more »

PSG kupper Arsenals 100 millioner euro-signering uken før Champions League-finalen!Martin Ødegaard ledet Arsenal til den historiske Premier League-tittelen med 1-0 seieren over Burnley på mandag. Kai Havertz sto bak den matchvinnende scoringen, forrige sommers storinvesting i…

Read more »

Barcelona og OL Lyon møtes i Champions League-finaleCaroline Graham Hansen starter for Barcelona i mesterligafinalen på Ullevaal. Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen spiller begge fra start for OL Lyonnes. Aitana Bonmatí er tilbake etter beinbruddet han pådro seg i november i fjor.

Read more »

Caroline Graham Hansen og Barcelona vant Champions League like ved barndomshjemmet – tårer og gledesrusNRK-kommentator Carl-Erik Torp kommenterer hvordan Caroline Graham Hansen, som har vokket til en storstjerne i sin egen klubb, ble rørt av å se Barcelona vinne Champions League-finalen mot Lyon.

Read more »