Norges oljerike rikdom vekker oppsikt – og debatt

Donald Trump kritiserer Norge for å ikke utvinne mer olje og gass, mens Norge nyter godt av høye inntekter på grunn av global uro. Finansminister Stoltenberg forsøker å dempe forventningene, men økte inntekter utfordrer hans stramme budsjettpolitikk og renteargumentasjon. Debatten om rentevåpenets effektivitet mot krigsdrevet inflasjon intensiveres.

Donald Trump fyrte løs på Truth Social tirsdag med en kommentar om at Norge tjener en formue. Samme dag belyste New York Times inntektsstrømmen til den norske statskassen. Trumps poeng er en oppfordring til Norge og Storbritannia om å øke utvinningen av olje og gass. Situasjonen kan bli kritisk i sommer, med potensiell mangel på flybensin som følge av konflikten med Iran. Dette setter Syden-ferien i fare.

Men ferien er bare en liten del av bekymringene; den nåværende krisen beskrives av mange som mer alvorlig enn oljekrisen på 1970-tallet, som tvang folk til å la bilene stå. Samtidig forsøker finansminister Jens Stoltenberg å tone ned bildet av Norges enorme inntekter fra den globale uroen. Tidligere, i mars, uttalte han at det var feilaktig å anta at Norge tjener på krigen. Hans argument var at avkastningen i finansmarkedene er viktigere for Norge enn oljeinntektene, og at fallet på børsene kan medføre tap. Han varslet også om innstramminger i statsbudsjettet for neste år. Før Russlands fullskala invasjon av Ukraina, var Oljefondet verdt rundt 12 000 milliarder kroner. Nå har verdien oversteget 20 000 milliarder kroner. Det er mulig at uroen i Midtøsten på sikt vil føre til lavere avkastning, men dette er usikkert. Historisk sett har imidlertid børsene ofte hentet seg inn etter krig og uro, og Oljefondet har fortsatt å vokse. Norges investeringsstrategi er langsiktig. Selv om Stoltenberg har rett i at fred er det mest ønskelige, har Trump et poeng i sitt innlegg. Pengene strømmer inn til Norge i en tid preget av økt global fare. En økt utvinning av olje og gass vil være gunstig for både Europa og Norge. Spørsmålet reiser seg derfor: Hvorfor nedtoner finansministeren Norges inntekter? Stoltenberg ønsker å begrense offentlig pengebruk. Dette harmonerer dårlig med den økende pengebruken som følge av inntektsøkningen. De siste månedene har Stoltenberg måttet gi etter for press: drivstoffavgiftene er blitt kuttet mot hans vilje, og strømstøtten viser seg å bli betydelig dyrere enn opprinnelig anslått. Samtidig bruker finansministeren renteargumentet for å advare mot økt pengebruk, på samme måte som arbeidsgivere argumenterer for moderate lønnsoppgjør. Budskapet er velkjent: Økt pengebruk vil føre til høyere renter. Dette har blitt et standard svar, uavhengig av problemstillingen. Imidlertid utfordres også dette argumentet nå. Espen Nakstad stilte nylig et spørsmål i Aftenposten: Er det effektivt å heve renten når prisveksten primært skyldes krig i Iran? Selv om han understreket at han ikke er økonom, ble hans uttalelse møtt med en kjølig mottakelse. Dagens Næringsliv var kritiske og omtalte ham som «pandemisjefen». Norges Bank avviste hovedpoenget, og brukte Tyrkia som eksempel. Tyrkia er imidlertid ikke et ideelt eksempel. Nakstad fikk likevel støtte fra enkelte økonomer og LO, som har fremmet lignende argumenter i flere år. Lederen for Norges største parti svarer på sin side med å kritisere LO for å blande seg inn i rentesettingen. Sylvi Listhaug risikerer her å bomme, da folk flest er bekymret for renten og aksepterer at den diskuteres. Spørsmålet er ikke om renten skal settes politisk, dette er en stråmann. Debatten dreier seg om hvorvidt rentevåpenet er effektivt mot den typen inflasjon vi ser fremover. Statsministeren uttalte på Stortinget onsdag at det er positivt med debatt om renten. Regjeringen vurderer for tiden Norges Banks mandat. På et seminar i mars foreslo en fremtredende spansk økonom å heve inflasjonsmålet til tre prosent. Han kan ta feil. Men det er heller ikke gitt at alle de tradisjonelle svarene er korrekte. Stemmer det for eksempel at folk og næringsliv vil tilpasse seg høyere inflasjon hvis Norges Bank ikke griper inn, slik økonomer stadig hevder? Og hva med effekten av at økt rente bidrar til å drive opp inflasjonen gjennom husleiene, som utgjør omtrent en tredjedel av den reelle prisveksten? Det er positivt at det stilles spørsmål. Selv Trump og en pandemisjef kan av og til ha et poeng. Dette er en kommentar som reflekterer skribentens synspunkt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norge og Ukraina styrker forsvarssamarbeidet: Droner skal produseres i NorgeStatsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er enige om et tettere forsvarssamarbeid, inkludert produksjon av ukrainske droner i Norge. Samarbeidet skal styrke forsvarsteknologien og dra nytte av Ukrainas krigserfaringer.

