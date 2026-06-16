Norges åpningskamp mot Irak i VM i fotball

Landslagssjef Ståle Solbakken har valgt å starte med samme ellever som i generalprøven mot Marokko, med spissduoen Sørloth og Haaland. Kaptein Martin Ødegaard lover en engasjert og konsentrert prestasjon, mens eksperten Jesper Mathisen tror Antonio Nusa kan bli en stjerne. Norge møter et godt organisert og kontringssterkt Iraq i kampen.

Irak kommer til å møte Norge i åpningskampen av verdensmesterskapet i fotball. Norge s landslag har hatt en stabil好 kontroll på motstanderen hittil, og kampen blir lansert med stor forventning fra norsk side.

Martin Ødegaard, kaptein og kreativ midtfelttspiller, uttrykte begeistring over den støtten som kommer fra hjemlandet, både fra Boston der mange norskættede bor og fra Norge selv. Han understreket at laget er klare og innstilte på å levere en sterk prestasjon. Ødegaard vurderer at Irak er et godt organisert lag som er farlige på kontringer, men han er overbevist om at Norge har kvalitetene til å dominere kampen.

Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet at han starter med samme ellever som i generalprøven mot Marokko, noe som viser på lit til spillernes form og samspill. Spiss-duoen Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland skallede opp forang, mens Julian Ryerson får bredde til høgre. Bakovertene Wolfe, Heggem og Ajer skal bygge opp spillet, og Aursnes og Ødegaard vil bytte på roller i mellomrommet.

Fotballexperten Jesper Mathisen fra TV 2 ros Solbakkens valg og men at med alle sine beste spillere klare, kan Norge sende ut et ekte kruttsterkt lag. Han fokuserer spesielt på Antonio Nusa, som han tror vil kunne overraske fotballverdenen med en utrolig prestasjon og kanskje bli en av stjernene i turneringen.

Mathisen pekte også på at konkurransen på enkelte plasser er hard, og at spillere som Andreas Schjelderup, Thelo Aasgaard og Oscar Bobb har imponert på treningene og kan være faktorer i løpet av turneringen. Samtidig blir detUnderstreket at det er viktig at ikke spillerne blir for oppslukt av anledningen, men fokuserer på å utføre deres jobb med konsentrasjon og ndde.

Den norske stoltheten er synlig, og tanken er å start VM med en seier for å sette et positivt tone for resten av turneringen. Den iranske lagbygningen blir også nevnt, med navn som Hassan, Ali, Tahseen, Hashem, Doski, Al-Ammari, Ismael, Bayesh, Al-Hamadi, Jasim og Hussein, noe som indikerer en solid defensiv og hurtige angrep. Oppgaven for Norge blir å bryte dette systemet og sikre en god start på mesterskapet





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