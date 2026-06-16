Norges åpningskamp på VM etter 28 år: Haalands dobbel scoring gir pause-ledelse

Over 20.000 tilskuere på Ullevaal følger Norges første VM-kamp på 28 år mot Irak. Etter et dramatisk første omgang fører Norge 2-1 takket være Erling Braut Haalands to mål. Stemningen på stadion var ekstremt engasjert, med svingende følelser da Irak utlignet like før pause. Publikum viste stor utholdenhet og entusiasme gjennom hele omgangen.

På Ullevaal stadion i Oslo samlet seg over 20.000 personer for å se Norge s herrelandslagts første VM-kamp på 28 år. Kampen mot Irak ble en intens og affektiv uvær, særlig i første omgang.

Til pause led Norge 2-1, men ikke uten at stemningen svingte kraftig underveis. Etter at Erling Braut Haaland satte Norge foran 1-0, bød det om en ekstrem folkehøytidelighet på tribunen. Likevel fikk publikum en kalddusj da Irak utlignet kun fem minutter før pause. Like før halvelegen scoret Haaland på nytt, i kampens 43. minutt, noe somsendte nytt seiershyl gjennom stadion.

Hele første omgang var preget av et høyt tempo og engasjert publikum som reiste seg og satte seg nesten synkront på ulike redusjoner. Nervene var tydelig på spissen. Stemningen var maksimal allerede like før avspark klokka 00, med en atmosfære som bare kan beskrives som elektrisk. Arrangementet har vakt stor interesse i hele Norge, med VM-kok over landet, særlig i hovedstaden der det har vært feiring og forberedelser hele tirsdagskvelden. Fotball har på en måte samlet nasjonen i en felles opplevelse





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