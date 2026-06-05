Norges Røde Kors sender spesialister til Kongo for å bekjempe ebolautbruddet

Norges Røde Kors sender nå spesialister til Kongo for å lede innsatsen mot ebolautbruddet. Generalsekretær Grete Herlofson sier at smitten er lokal, men at ansvaret for å hindre spredning er internasjonalt.

Norges Røde Kors sender nå spesialister til Kongo for å lede innsatsen mot ebolautbruddet. Generalsekretær Grete Herlofson sier at smitten er lokal, men at ansvaret for å hindre spredning er internasjonalt.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den afrikanske unions (AU) folkehelseinstitutt Africa CDC har lansert en felles plan fra juni til november for å bekjempe utbruddet av den svært farlige virussykdommen. Planen har en kostnadsramme på 518 millioner dollar og omfatter nødkoordinasjon, overvåking, laboratorietesting, infeksjonsforebygging og kontroll, klinisk behandling og samfunnsengasjement. Antallet bekreftede ebolatilfeller i Kongo hadde torsdag steget til 381, og myndighetene i landet opplyste denne uka om 62 dødsfall.

Ugandas helsedepartement opplyste fredag at enda en ebolasmittet i landet er død. Norges Røde Kors forsterker nå sitt bidrag til den internasjonale responsen på ebolautbruddet i Kongo i samarbeid med Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger og nasjonale Røde Kors-foreninger i regionen. Desinformasjon og manglende kunnskap om smitte er blant de største hindringene for en effektiv respons.

Frivillige oppsøker folk hjemme for å motvirke frykt og falsk informasjon, og for å informere om smitteveier, beskyttelsestiltak og viktigheten av å søke hjelp tidlig. Ebolaviruset spres via kroppsvæsker og kan forårsake alvorlige blødninger og organsvikt. Utbruddet av bundibugyo-varianten av viruset regnes som alvorlig fordi denne varianten er svært smittsom og det ennå ikke finnes noen godkjent vaksine. Herlofson understreker at ebola også smitter etter dødsfall.

Derfor er trygge og verdige begravelser et av de mest effektive og minst kjente tiltakene for å stoppe spredningen. Norge støtter også internasjonale Røde Kors med 15 millioner kroner, som skal nå 3 millioner mennesker i de berørte områdene.





Dagsavisen / 🏆 25. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Smitte Kongo Norges Røde Kors Internasjonale Røde Kors WHO AU Africa CDC Nødkoordinasjon Overvåking Laboratorietesting Infeksjonsforebygging Og Kontroll Klinisk Behandling Og Samfunnsengasjement Desinformasjon Manglende Kunnskap Om Smitte Frivillige Begravelser Vaksine Bundibugyo-Varianten Smittsomhet Organsvikt Blødninger Trygge Og Verdige Begravelser Spredning Internasjonale Røde Kors Nødhjelpsappell 15 Millioner Kroner 3 Millioner Mennesker Berørte Områder

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norges VM-håp er verdens største stjerne i lille GreensboroDa de norske VM-håpene ankom hotellet sitt i Greensboro i Nord-Carolina, var det én mann det beskjedne antallet amerikanske fans var kommet for å se: En 1.95 meter høy spiss med langt lyst hår, solbriller med oransje glass, klokke til godt over en halv million kroner og en veske som er nesten like dyr. Erling Braut Haaland er ikke redd for å stikke seg ut, og som Norges desidert største stjerne er det nettopp det han gjør.

Read more »

Norges basecamp i VM: Hvor mye reiseavstand påvirker lagetProfessor Mario Guajardo analyserer reise- og tidssonebelastning for VM-lagene og ser på hvordan Norges valg av basecamp i Greensboro kan påvirke prestasjonen i gruppespillet.

Read more »

Israelsk høyesterett: Ikke lov å forby Røde Kors å besøke palestinske fangerIsraelsk høyesterett opphever regjeringens forbud mot å la Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) besøke palestinske fanger i israelske fengsler.

Read more »

Alvorlig ulykke i Mexico, 49 døde i Niger og ebola i KongoEn bil har kjørt av veien i Mexico og landet på taket i en grøft. Politiet beskriver ulykken som alvorlig. I tillegg har mange frivillige søkt etter en 11-årig jente som ble bortført i Gers. Et lik ble nå funnet i et avsideliggende område iført tøy som passer med det den bortførte mindreårige hadde på tidspunktet for forsvinningen. 49 personer tørstet ihjel etter at kjøretøyet de ble fraktet i brøt sammen i en isolert del av Sahara-ørkenen i Niger. Myndighetene i Niger opplyser at de 49 tørstet i hjel i et øde område mer enn 80 kilometer vest for Assamakka. Et utbrudd av ebola har også oppstått i Kongo, hvor antallet bekreftede ebolatilfeller har steget til 381. Utbruddet startet i midten av mai, og antallet bekreftede smittetilfeller har økt med 18 siden onsdag. I Uganda er 15 personer smittet og én død.

Read more »