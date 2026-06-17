Norges seier over Irak i VM-kampen

Norges første gruppekamp i fotball-VM 2026 endte med en 3-1-seier mot Irak. Erling Haaland scoret to mål og var avgjørende, mens Leo Østigård og et selvmål sikret de tre poengene. Irak gjorde det svært vanskelig for Norge med en komtakt og intens første omgang.

Norge s etterlengtede retur til VM kunne knapt ha startet bedre. Erling Braut Haaland scoret to ganger, Leo Østigård la på et tredje mål fra corner, og et selvmål i overtiden sørget for over et tappert Irak -lag som tvang Ståle Solbakken s menn til å arbeide langt hardere enn sluttresultatet antyder.

Irak, tilbake i VM for første gang siden 1986, sjokkerte Norge med en tidlig intensitet som tok alle på senga, og ble belønnet med en vellykket utligning gjennom Ayman Husseins drønnende nikk. Men Haaland, som alltid, fikk siste ord i første omgang, og Norges overlegne kvalitet avgjorde etter hvert kampen. Norge tok ledelsen etter 29 minutter da Antonio Nusa drev gjennom midtbanen og slapp David Møller Wolfe ned langs venstresiden.

Backens kraftfulle løp tok ham helt til dødlinjen, og det lave innlegget hans ble satt i mål av en glidende Haaland ved bakerste stolpe. Irak rakk knapt å synes synd på seg selv. De hadde vært det beste laget i åpningsminuttene, presset aggressivt og skapte kampens første sjanse gjennom Hussein, som nikket over fra et frispark i det femte minutt. Irak fortsette å skape problemer, og utligningen var velbegrunnet.

Ali Jasims arbeid på venstresiden frigjorde Amir Al-Ammari ved dødlinjen, og hans flotte innlegg ble møtt av Hussein, som steg til værs og hamret en nikk inn i nederste høyre hjørne. Det så ut til at Irak skulle gå til pause med uavgjort, og de var hårfint unna.

Bayeshs avslutning på nært hold ble genialt reddet av Møller Wolfes kne, Al-Hamadis skudd gikk snaut utenfor via en forsvarer, og Hashims volley fra feltkanten gikk centimeter over tverrliggeren i en vill avslutning på omgangen. Men utligningen varte kun i fire minutter. Keeper Jalal Hassan forsøkte å spille ballen ut bakfra, men ble umiddelbart presset av Haaland, som tvang ballen i mål på nært hold - et rotete, men fullstendig typisk andre mål.

Irak kom ut til andre omgang med samme mot som hadde preget den første. Alis volley på nært hold holdt på å utligne på nytt etter 63 minutter, og etterlot keeper Ørjan Nyland sjanseløs. Men Solbakkens justeringer i pausen ga gradvis kontroll. Martin Ødegaard, som hadde sendt et lovende skudd utenfor i første omgang, vokste inn i kampen og tok styringen over tempoet.

Norges overlegne fysikk begynte å vise seg etter hvert som Iraks energinivå sank, ikke minst da Jasim - en av deres største trusler - måtte bæres av banen etter en kollisjon med Nusa. Norges tredje mål kom etter 76 minutter, og det var en corner utført til perfeksjon. Ødegaards innlegg fra høyre hjørne var nydelig - han hang ballen inn i et farlig område der innbytter Østigård styrte en presis nikk forbi Hassan.

Haaland var nærme hat-tricket han fortjente da han snappet opp en slurpet tilbakespill og tvang Hassan til en redning på nært hold med åtte minutter igjen. Han ble imidlertid ikke nektet en tredje målgivende involvering. Dypt i overtiden sendte Ajer et innlegg fra høyre som Haaland nikket tilbake, og Thorstvedts berøring ble uheldigvis styrt i eget mål av Hussein.

Norge møter nå Senegal i sin andre gruppekamp, mens Irak må samle seg raskt foran den skremmende utfordringen det blir å møte Frankrike - turneringens andre storhet i gruppe I





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