Norges Siste Raffineri på Mongstad: Nøkkelen til Drivstoff Forsyning

Norges eneste gjenværende oljeraffineri på Mongstad nær Bergen øker produksjonen av flybensin og diesel for å møte økt etterspørsel og sikre forsyningssikkerhet. Anlegget spiller en kritisk rolle for landets drivstoffbehov, til tross for en generelt minkende rolle for norske raffinerier.

Oljelandet Norge står i dag kun tilbake med ett eneste oljeraffineri, lokalisert på Mongstad utenfor Bergen. Equinor , som driver anlegget, har nylig foretatt justeringer for å oppgradere produksjonen av flybensin og diesel. Dette strategiske grepet kommer som et svar på økt etterspørsel og utfordringer i det globale drivstoffmarkedet, spesielt etter hendelser som har påvirket tilgjengeligheten av flybensin. Situasjonen er et resultat av en gradvis nedgang i raffineringskapasitet i Norge.

Siden 2021 har landet kun hatt ett operativt oljeraffineri etter at Essos anlegg på Slagentangen ble omgjort til en ren oljeterminal. Til tross for dette, er Mongstad-anlegget en vesentlig aktør i det norske drivstoffmarkedet. Det har kapasitet til å dekke omtrent 40 prosent av Norges årlige dieselforbruk og cirka 60 prosent av landets behov for flydrivstoff. Nesten hele produksjonen av flydrivstoff fra Mongstad er øremerket det norske markedet, noe som understreker anleggets betydning for innenlands forsyning. I fjor ble det solgt imponerende 1,3 milliarder liter jetparafin i Norge, mens dieselforbruket, som omfatter både autodiesel og anleggsdiesel, lå på hele 3,3 milliarder liter. Salget av bensin, derimot, utgjorde en mindre andel med 830 millioner liter. Samlet sett representerer kapasiteten på Mongstad rundt 80 prosent av det totale norske drivstofforbruket. Imidlertid spiller logistikk og markedsmekanismer en rolle i at mellom 50 og 70 prosent av produksjonen normalt eksporteres til utlandet. Resten av det norske forbruket dekkes gjennom import, hvor betydelige mengder føres i land på Østlandet. Geir Sørtveit, Equinors direktør for landanlegg, fremhever at anleggets rolle strekker seg langt utover rene kommersielle interesser. Han understreker at Mongstad er en avgjørende faktor for norsk forsyningssikkerhet og at hovedprioriteten er å sikre en sikker og effektiv drift. Dette synet deles av næringsminister Cecilie Myrseth (Ap), som bekrefter at Norge, selv med kun ett raffineri, er en del av et stort internasjonalt drivstoffmarked og har mulighet til å øke importen ved behov. Myndighetene har også fokus på beredskapslagre. Mens EU-landene pålegges å ha 90 dagers drivstoffreserver, har Norge tradisjonelt hatt 20 dagers reserver. Reglene for slike beredskapslagre, som pålegger selskaper som produserer eller importerer mer enn 10.000 kubikkmeter årlig, er nå under revisjon, noe Næringsdepartementet har bekreftet





