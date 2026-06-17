Norges spillere bærer debut-merke mot Irak

Irak-sjefen med klar beskjed

Årvåkne TV-seere vil legge merke til at samtlige spillere i kampen mellom Norge og Irak bærer et lite merke nederst på draktene sine høyre arm.

Nyvinningen er et samarbeid mellom Fifa og samlekortgiganten Fanatics, og merkene skal senere tas av draktene, plasseres på kort og signeres, før de blir solgt i pakker. På merket alle Norges spillere bærer mot Irak, står det 'Debutant' – i og med at alle spillerne spiller sin første VM-kamp natt til onsdag.

Merkene spås å bli ettertraktede samleobjekter etter at Fifa kunngjorde at de har inngått en ny avtale med Fanatics fra og med 2031 og avslutter dermed samarbeidet med Panini, som har levert de offisielle klistermerkene og kortene i 60 år. Spillerne som har spilt fem eller flere VM får et eget 'Legacy-merke' på sine drakter, og Kylian Mbappe, Harry Kane og James Rodriguez får 'Golden Boot-merke' på sine drakter for å markere at de har blitt toppscorere i tidligere verdensmesterskap.

Etter kampen fjernes merkene fra draktene og blir senere lagt i Topps' kortpakker. Spillerne vil også signere kortene, noe som vil gjøre dem til spesielt ettertraktede samleobjekter. Det vil imidlertid gå flere år før samlere kan få tak i kortene, siden avtalen med Fanatics, som leverer Topps-kortene, starter først i 2031. Panini leverer kort og klistermerker også til neste VM i 2030





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