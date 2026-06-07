Norges treningskamp mot Skottland avlyst

Norge skulle møte Skottland i en lukket treningskamp mandag, men skottelandet har trukket seg på grunn av skader. Det er en nedtur for reservespillerne som mistet en viktig mulighet til å få spilletid.

Norge skulle møte Skottland til lukket treningskamp mandag, men i natt kom nyheten om at kampen avlyses. Det opplyser medieansvarlig for landslagsherrene, Morten Skjønsberg, i en e-post til TV 2 og norsk presse i USA.

- Det er en dårlig bevart hemmelighet at vi skulle trene mot Skottland på mandag. Noen av dere har planlagt å reise til området der dette skulle foregå. Derfor vil jeg informere om at vi i dag fikk vite at Skottland dessverre måtte trekke seg fra avtalen, grunnet skader. Vi trener i Greensboro på mandag, skriver Skjønsberg.

Den lukkede kampen skulle vært spilt på treningsanlegget til Skottland i Charlotte, halvannen time unna Norges VM-base i Greensboro. Søndagens treningskamp mot Marokko i New York skulle egentlig følges opp av en ny, men lukket kamp mot Skottland mandag. Kampen var i all hovedsak tiltenkt de som ikke spiller søndag. Ståle Solbakken har vært tydelig på at det er viktig å få så mange minutter som mulig, men nå går jo denne planen i grus.

Det er ingen krise, men det er jo en nedtur for reservene som kunne fått seg en gjennomkjøring og en mulighet til å vise seg fram, sier Jesper Mathisen, fotballekspert i TV 2. Skottland slo Bolivia 4-0 på Red Bull Arena i New York lørdag kveld, samme sted som Norge møter Marokko søndag. - For de som er nærmeste elleveren, så hadde dette vært en veldig verdifull gjennomføring. Å gå fra treninger i Greensboro til en VM-kamp, er stor forskjell.

Det gjør jo at dette er negative nyheter spesielt for de nærmest startelleveren, fortsetter Mathisen. Ståle Solbakken fikk spørsmål fra NTB om avlysningen av Skottland-kampen har betydning for møtet med Marokko. Tidligere har han sagt at Skottland-kampen ville gjøre at alle spillerne i troppen fikk 90 minutter, og at minutter i beina er bra dersom laget går langt i mesterskapet. Avlysningen er et uventet hinder i oppkjøringen til VM.

Norge har kun én kamp igjen før mesterskapet, mot Marokko søndag. Det betyr at Solbakkens menn må klare seg med trening fremfor kamp før VM-åpningen. Reservene som håpet på spilletid i Charlotte må nå nøye seg med interne økter. Samtidig er det en påminnelse om hvor skjørt et opplegg kan være når motstandere melder forfall i siste liten.

Den norske leiren jobber med å finne alternative løsninger, men per nå er det ingen planer om å booke en ny motstander. Fokuset er i stedet på å gjøre det beste ut av situasjonen i Greensboro. Spillerne får ekstra tid til taktisk gjennomgang og restitusjon for de som spiller mot Marokko. For de som ikke får minutter på Red Bull Arena, blir det en ekstra treningsøkt med høy intensitet mandag.

Solbakken understreker at laget fortsatt er godt forberedt, men avlysningen er en påminnelse om at man må være fleksibel. Norsk fotball har hatt gode erfaringer med å trene tett på kamper, og troppen har høy moral. Det er dårlig nytt for de som trenger kamptrening, men vi har et godt alternativ med egne treninger, sier en talsmann for Norges Fotballforbund. Du kan følge Norge-Marokko live på TV 2 og TV 2 Play søndag





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Norge Skottland Treningskamp Avlyst VM

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