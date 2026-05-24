Norges utenriksminister bekymret over endret Midtøsten-politikk

Norges utenriksminister Espen Barth Eide uttrykker bekymring over en endret Midtøsten-politikk dersom dagens største parti, Frp, kommer til makta. Eide mener at sanksjoner mot Israel er en feil vei å gå, og at det kan føre til at Norge ikke vil ha kontakt med Israel. Eide viser til at Norge har mer innflytelse enn tidligere og leder en global allians for tostatsløsning sammen med EU og Saudi-Arabia.

OVERVÅKNINGSVIDEO: Da Dagbladet besøkte Vestbredden viser Khader Nawaja overvåkningsvideoer fra et angrep mot hjemmet deres. Bare måneder tidligere var han og kona på sykehus etter at israelske bosettere angrep dem.

Video: Line Fransson, Jørn H. Moen / Dagbladet. NY VERDEN: Utenriksminister Espen Barth Eide og en globus fra tida da Sovjetunionen fremdeles hadde sin plass. Da var også Israel et helt annet land, ifølge Eide. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetForrige uke utvidet EU sanksjonene mot voldelige israelske bosettere.

Norge gjør det samme. - Situasjonen for palestinerne på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier Eide. - Frp og KrF mener at sanksjoner mot Israel er helt feil vei å gå, og at det fører til at Israel ikke vil ha kontakt med Norge?

- Jeg mener vi har mer innflytelse enn vi har hatt på lenge. Vi har kontakt med Israel og vi kommuniserer. Men er det én ting vi har gjort riktig, er det at vi anerkjente Palestina på riktig tidspunkt. Historien har vist det, sier Eide.

I mai 2024 anerkjente Norge Palestina som en selvstendig stat, sammen med Spania og Irland. Siden da har land som Storbritannia, Canada, Australia, Slovenia, Frankrike og Portugal også anerkjent Palestina. - Vi fikk etablert denne globale alliansen for tostatsløsning, som vi leder sammen med EU og Saudi-Arabia. Anerkjennelsen var jo egentlig er et brudd med et sentralt prinsipp i Osloavtalen, sier Eide.

- Norge og Palestina: Utenriksminister Espen Barth Eide og Palestinas statsminister Mohammed Mustafa i Oslo i januar i år. Foto: UD Utenriksministeren viser til at Israel, 'den sterkeste parten, kunne la være å engasjere seg sånn at okkupasjonen fikk fortsatte' i tiår etter tiår. - Vi har brutt med det, gjennom å si at nå bygger vi opp et veldig bredt internasjonalt press i forhold til landerkjennelse og selvstendig stat.

Og så leder vi fortsatt giverlandsgruppen for Palestina, som nylig hadde møte i Brussel. Her var USA hjertelig med, sier Eide. - Vi har lyktes med å bygge noen parallelle samarbeidsmønstre mellom de etablerte strukturene og 'Board of Peace'. Dette ble godt mottatt både av USA, palestinerne, europeerne og arabiske land.

Sånn sett har vi fortsatt en nøkkelrolle i forhold til den internasjonale innsatsen overfor Palestina, sier Eide. - Også europeiske land har blitt tøffere, til og med Tyskland. Jeg mener dette viser at det er i Israels interesse at det blir fred med palestinerne, sier han, og legger til: - Jeg er også bekymret over at de norske jødene forteller at de har det vanskeligere enn tidligere. Jøder i Norge skal ikke holdes ansvarlig for den israelske regjeringens politikk.

Eide mener Norges Midtøsten-politikk vil endre seg fundamentalt om dagens største parti, ifølge meningsmålingene, Frp får styre, med støtte fra Kristelig Folkeparti. - Opposisjonen mente vi ville miste all innflytelse, men jeg mener vi har mer innflytelse nå enn vi har hatt på lenge, sier Eide. Han viser til at Arbeiderpartiet og Høyre opp gjennom historien har vært enige om sentrale deler av utenrikspolitikken.

- Nå er det jo ganske tydelig at Frp og KrF er på et helt annet sted enn Høyre og Venstre i utenrikspolitikken. Følger vi dagens tyngdelover, er Frp det dominerende partiet. Da vil vi se en stor forskjell - og en langt mer Israel-vennlig politikk, sier Eide. - Ikke bare får vi en langt mer Israel-vennlig politikk med KrF og FrP.

Jeg tror også Norge vil trekke seg ut av en del av de engasjementene som vi har, som jeg opplever at nære allierte syns er viktige, sier Eide





