Norges VM-oppladning: Kjølerutiner for å takle varmen

Det norske landslaget har forberedt seg grundig på høye temperaturer under VM i USA, med individuelle kjølerutiner og akklimatisering. Første kamp mot Irak spilles i Boston med lavere temperaturer.

Måneder i forveien startet det norske VM-lagets medisinske støtteapparat en omfattende plan for å tilpasse spillerne til ekstrem varme i USA. Målet har vært å oppnå en vellykket akklimatisering som kan gi en avgjørende konkurransefordel under mesterskapet, ettersom sommertemperaturene forventes å bli svært høye.

Likevel ser det ut til at værgudene ikke spiller helt på lag med forberedelsene når Norge møter Irak i den første gruppespillskampen onsdag kveld klokka 18 lokal tid i Boston på østkysten. Der er det ventet lavere temperaturer enn det laget har trent under i Nord-Carolina de siste ukene. Opplegget har fokusert på å senke kjernetemperaturen hos spillerne gjennom faste kjølerutiner. En halvannen time før kampstart starter prosessen med kuldebad, kjølevester og ishåndklær, individuelt tilpasset for hver spiller.

Målet er å redusere kjernetemperaturen med 0,5 til 1 grad for å dempe den kraftige økningen som kommer under hard fysisk anstrengelse i høy varme. Under treningsleiren i Greensboro har hele troppen praktisert disse prosedyrene og testet hvilke hjelpemidler som fungerer best for den enkelte. Arrangørene vil også stille med kjølevifter på kamparenaene, som vist under klubb-VM i USA i fjor.

Studier viser at et riktig varmeakklimatisert lag har omtrent fire prosent større sjanse for seier mot en motstander som ikke er forberedt på høye temperaturer. Derfor har oppvarmingen blitt betydelig redusert for å unngå unødvendig økning i kroppstemperaturen, noe som kan svekke kraft, fart og beslutningstaking. En påminnelse om viktigheten kom i treningskampen mot Marokko sist søndag, hvor motstanderne overrasket med ekstreme spurter på 80 meter i steikende sol og 30 grader.

Norge slet med kontringer etter egne dødballer, og resultatet ble en påminnelse om hvor krevende varmen kan være. Når det gjelder kampen mot Irak, ser værmeldingen ut til å bli mer behagelig. Temperaturen ventes å falle med fem til ti grader i løpet av kampdagen, og noe regn er meldt, hovedsakelig natt til onsdag. Irak ligger på 57. plass på FIFA-rankingen og har et solid lag med spillere fra flere europeiske ligaer.

De holdt nylig et redusert Spania til uavgjort, noe som indikerer at Norge må være på sitt beste uavhengig av temperaturforholdene. For Norges del handler det om å finne balansen mellom å være godt forberedt på varme og samtidig tilpasse seg de faktiske forholdene på kampdagen





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