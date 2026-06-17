Norges VM-start: 4-1-seier mot Irak - Neste kamptider og avansementsscenarier

Norge åpnet med seier i VM på Nordamerika.Her er detaljert oversikt over Norges neste kamptider, sendeskjema og alle mulige scenarier for videre advancing fra gruppespillet basert på gruppens resultat.

N landet åpnet sitt VM-delta i USA, Canada og Mexico med en overbevisende 4-1-seier over Irak i natt til onsdag. Denne resultatet gir et solid utgangspunkt for Norges videre forsøk på å nå sluttspillet i mesterskapet.

Norges neste gruppekamp er ikke før i neste uke, da gjesder det mot Senegal. Denne kampen spilles også om natten, med start klokka 02.00 natt til tirsdag 23. juni, og vil bli sendt på NRK. I Gruppen F, som Norge er plassert i, venter også Fredagens kamp mot Frankrike. Den finale gruppekampen er planlagt til fredag 26. juni klokken 21.00, og vil også sendes på NRK.

Hvis Norge lykkes i å gå videre fragruppespillet, venter 16-delsfinalen for Ståle Solbakkens Tropp. Dato og tidspunkt for denne eventuellekampen avhenger helt av hvilken plassering Norge oppnår i gruppen.

Hvis Norge vinnegruppen, vil den fjerde kampen i VM spilles tirsdag 30. juni klokken 23.00 mot tredjeplassenfra enten gruppe C, D, F, G eller H.Om Norge derimot blir nummer to i gruppen, vil møtet i 16-delsfinalenspilles tirsdag 30. juni klokken 19.00 mot nest best plasserte lag i gruppe E.Hvis Norge ender opp som nummer tre i gruppen, og Likevel er blant de åtte lagene som går videre til 16-delsfinalen(av de 24 lagene som viderefører), vil Norges tidspunkt for 16-delsfinalen variere mellom onsdag 1. juli klokken 03.00, 18.00, 22.00 eller 2. juli klokken 02.00.

Skulle Norge imidlertid bli sist i gruppen sin, vil VM-reisen være over etter gruppespillet, og ingen videre kamper vil komme til å spilles for det norske landslaget i denne turneringen





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