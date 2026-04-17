Norgespris-ordningen blir dyrere enn antatt – Støre lover å dekke kostnadene

Statsminister Jonas Gahr Støre varsler at Norgespris-ordningen vil koste mer enn budsjettert i år. Regjeringen må derfor skyte inn mer penger i revidert budsjett, noe som blant annet skyldes økte strømpriser drevet av geopolitiske hendelser.

Økte strømpriser har ført til at Norgespris -ordningen blir betydelig dyrere enn regjeringen opprinnelig forutså. Statsminister Jonas Gahr Støre bekreftet i Stortinget onsdag at budsjettet for 2026 ikke vil strekke til, og at det vil bli nødvendig med ytterligere bevilgninger.

Vi kan varsle om at Norgespris kommer til å bli dyrere i år enn planlagt, sa statsministeren. Han forklarte at dette skyldes uforutsette prisstigninger på energi, som igjen er påvirket av den globale energisituasjonen.

I det opprinnelige statsbudsjettet for 2026 hadde regjeringen satt av 9,1 milliarder kroner til Norgespris-ordningen. Allerede den gang understreket departementet at anslaget var beheftet med stor usikkerhet, og at statens utgifter og inntekter ville avhenge av antall deltakere, strømpriser og strømforbruk.

Utviklingen i starten av 2026 har bekreftet denne usikkerheten, med både høyt strømforbruk grunnet vinterkulde og generelt høyere strømpriser. En vesentlig faktor for prishoppet er den geopolitiske situasjonen, der krigen i Midtøsten blant annet blir pekt på som en medvirkende årsak til økte energipriser.

Selv om kostnadene øker, er statsministeren fornøyd med at ordningen bidrar til trygghet for husholdningenes strømøkonomi. Men det jeg er fornøyd med, er at dette viser betydningen av Norgespris, at det gir folk trygghet for noe veldig viktig i hverdagsøkonomien, nemlig priser til strøm, uttalte Støre.

Regnestykker viser at regjeringen allerede hadde brukt 6,4 milliarder kroner på Norgespris i januar og februar alene, noe som utgjør hele 70 prosent av den budsjetterte rammen for hele året. Dette gjør det helt tydelig at den opprinnelige rammen ikke holder, spesielt med tanke på hvordan Iran-konflikten har bidratt til å løfte prisene og skapt et mye høyere kostnadsnivå enn forutsatt.

I mai vil regjeringen legge frem sitt reviderte budsjett, hvor de vil måtte foreslå ytterligere midler for å dekke kostnadene knyttet til Norgespris-ordningen for resten av året. Støre forsikrer om at den Norgespris som er vedtatt for 2026, vil bli fullfinansiert for inneværende år.

Nei, men vi sier jo at i fremtidige år må vi vurdere Norgespris på grunnlag av de anslagene det er på energiprisutviklingen. Men det du har tegnet Norgespris for i 2026 – det står i 2026, understreket han. Norgespris-ordningen er vedtatt frem til utgangen av 2029, men det er allerede signalisert at selve prisen kan bli justert fra 1. januar 2027, avhengig av utviklingen i strømprisene fremover.

