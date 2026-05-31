Norgevinner VM-bronse i ishockey etter dramatisk seier mot Canada

Norges ishockeylandslag har vunnet sin første VM-medalje etter en spennende 3-2-seier mot Canada i bronsefinalen. Noah Steen avgjorde i forlengelsen etter at Canada utliknet med bare sekunder igjen.

Det er bare tre år siden Norge måtte legge ned sin landslags satsning i ishockey på grunn av økonomiske utfordringer. Nå har det utrolige skjedd: Norge s første VM-medalje i hockey er en realitet.

Til tross for storspillet fra Norge gjennom hele mesterskapet regnet de fleste med at Canada, verdens beste ishockeynasjon, ville bli for stor. Men Norge lot ikke Canada spille sitt egentlige spill og sikret en sterk taktisk seier. Det ble 3-2 til Norge over Canada i bronsefinalen i vm i Sveits. Senere i kveld møtes vertsnasjonen Sveits og Finland i vm-finalen.

Nedslipp klokken 20.20. Norges ishockeylandslag har skapt historie ved å vinne sin første vm-medalje. Etter et spennende og dramatisk opplegg avgjorde Noah Steen kampen i forlengelsen. Mathias Emilio Pettersen satte Norge ledende 1-0 i første periode etter å ha stått pucken fra den canadiske målvakten.

Stian Solberg doblet ledningen i andre periode med et skudd på slump. Canada klarte å komme tilbake og utliknet til 2-2 med bare åtte sekunder igjen av tredje periode. Men Noah Steen scoret det avgjørende målet i overtid og sikret bronse for Norge. Dette er en sensasjonell prestasjon fra det norske laget.

Canada, som kom inn i turneringen som store favoritter med spillere som Sidney Crosby, Macklin Celebrini, John Tavares og Ryan O'Reilly på laget, ble presset av Norge allerede i gruppespillet. Selv om Canada vant da de møttes i gruppespillet, har Norge vist seg å være et lag å regne med. Laget har ingen erfaring med medaljekamper fra vm tidligere, men det har ikke hindret dem i å levere en vanvittig prestasjon.

Anders Myrvold, norsk ishockeylegende, beskriver det som idrettshistorie og spektakulært. Det norske landslaget har gjennomgått en imponerende utvikling de siste årene. Bare tre år siden var norsk ishockey i en vanskelig økonomisk situasjon som førte til at landsamtssatsningen ble lagt ned. I fjor røk laget ut i kvartfinalen mot Danmark.

Tapte OL-finalen mot USA i februar. På juniornivå har laget heller ikke lykkes i de siste turneringene. Allikevel har disse spillerne nå tatt Norway på en reise inn i ishockeyens storhet. Norges seier over Canada er ikke bare en triumf for dette landslaget, men et bevis på at norsk ishockey har kommet til å bli en kraft å regne med internasjonalt.

Det viser at det er mulig å utfordre de beste med dedikasjon, taktisk forstand og tøff konkurranseånd. Nå skal Norge他可去 ikke feire bronse, men også se frem til møtet mellom Sveits og Finland i vm-finalen. Denne vm-turneringen vil ihvertfall bli husket som den hvor Norge skrev ishockeyhistorie





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norge VM Ishockey Canada Bronse Noah Steen Mathias Emilio Pettersen Stian Solberg Sveits Finland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bystyret i Oslo sa ja til Norges høyeste husOslo bystyre har gitt grønt lys for prosjektet Oslo Horisont ved Oslo S. Det høyeste av de to byggene blir med sine 120 meter Norges høyeste hus.

Read more »

Malaysia reiser sterkt på Siangri-La-dialogen etter Norges kontraktsoppsigelseMalaysias forsvarsminister kritiserer_Norges avgjørelse og krever erstatning for milliardkostnader. Konferansen i Singapore blir arena for diplomatisk spenning.

Read more »

Malaysia krever sterkt svar etter Norges avlysning av forsvarsavtaleMalaysias forsvarsminister kritiserte Norges ensidige beslutning på Shangri‑La Dialogue i Singapore og advarte om farlige signaler når Norge trakk tilbake eksportgodkjenning for militær teknologi. Han påpekte dobbel moral og søkte nye partnere for rakettsystemer

Read more »

Canada-Norge: Norge vinner VM-bronsen mot CanadaDet var et dramatisk VM-kamppunkt da Norge slo Canada med 2-3 (0-1, 0-1, 2-0, 0-1) etter 'sudden death'. Noah Steen var en stor seier for Norge.

Read more »