Norsk ambassadør om amerikansk politikk: Frihandel er ikke et ord jeg bruker og rykter i Washington er som ungdomsskolen ganget med 1000

I et frokostmøte i Oslo kommenerte ambassadør Anniken Huitfeldt om den amerikanske politiske krisen, president Trumps utfordringer mot demokratiet og Norges rolle som Natos øyne og ører i Arktis. Hun advarte mot frihandelstalen under Trump og sammenlignet Washington DCs ryktebørs med ungdomsskolen ganget med 1000.

I en tid preget av politisk usikkerhet og interne konflikter i de forente statter, befinner den norske ambassadøren i USA, Anniken Huitfeldt seg i Norge for å delta på en frokostmøte i Oslo sentrum.

Under møtet delte hun sine tanker om den nåværende politiske klimaet i Washington DC, om forholdet til president Donald Trump og om de utfordringene som støter på demokratiet og NATO-alliansen. Huitfeldt startet med å kommentere på den økonomiske politikken, spesielt tollsatsene, og brukte et veldig enkelt bilde til å illustrere hva slags språk som brukes i politiske sirkler. Hun sa: 'Toll er ikke populært blant amerikanere, men vi må innse at det trolig kommer.

Og ordet 'frihandel', som jeg er veldig glad i, bruker jeg ikke.

' Dette var et klart tegn på at administrasjonens retorikk har endret seg kraftig, og at hun som reprisentant for Norge må tilpasse seg en ny virkelighet der beskyttelsestoll er et faktum. Dernest vendte hun blikket mot den interne politiske scenen i Washington, der ryktetes makt er enorm. Hun sammenlignet byens ryktebørs med ungdomsskolen ganget med 1000, og påpekte at det er ekstremt vanskelig å skille mellom sant og usant i den konstant pøseende informasjonsstrømmen.

Dette rammer også Norge, ettersom den amerikanske politiske urolighetene har konsekvenser for den transatlantiske alliansen. Norge har tradisjonelt hatt et veldig godt samarbeid med USA, spesielt innen etterretning og nordområdene. Statsminister Jonas Gahr Støre har underforstått gjentatte ganger at Norge spiller en nøkkelrolle for NATO i Arktis, som 'viktige øyne og ører i nord'. Dette betyr at norsk sikkerhetspolitikk er tett knyttet til Storbritannas og spesielt USAs prioriteringer.

Ambassadøren understreket at den amerikanske demokratiet har nådd en kritisk fase, med街头protestar og en president som konstant utfordrer institusjoner. Noen analyser spår at USA er på vei utenfor stupet og at NATO er dødt, mens andre er helt trygge på at systemet vil overlevere denne stresstesten. Det er nettopp i denne uforutsigbarheten at Norge må være på vakt og likevel ha tillit til at alliansen er robust nok.

Huitfeldt avslørte også at hun alltid har et kart over Arktis i veska si, noe som viser hvor viktig den geografiske dimensjonen er i Norges utenrikspolitikk. Dette kartet er ikke bare et praktisk verktøy, men et symbol på den strategiske posisjonen Norge innestår i. T alliede land i NATO ser til Norge for å få en klar forstand av hva som skjer i nord, spesielt med tanke på Russland.

Huitfeldt antydet også at det amerikanske politiske systemet er i en unormal tilstand, men hun unngikk å kommentere direkte på presidentens handlinger, annet enn å si at han 'utfordrer rettssystemet hele tiden'. Hun pekte på at det er vanskelig å spå resultatet av mellomvalgene i november, og at dette vil ha stor innvirkning på Trumps resterende tid i kontoret.

Alt i alt var det et møte som fremmet norsk pragmatisme i møte med en kompleks amerikansk politisk virkelighet, der ambassadøren må balansere between dyptdelte allianseforhold og en president som ofte beveger seg utenfor traditionelle diplomatiske rammer. Hun understreket likevel at Norge vil fortsette å samarbeide med alle relevante partier i USA for å sikre stabile forhold og en sterk NATO-allianse, uavhengig av valgresultatet





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