Representanter fra Norsk Chevalet har kritisert at deres del av inntektene fra Roland-Garros er redusert, og at premiepenger er det eneste de har sett til sammen med kunngjøringer om økte premiepenger. Tennisstjernen John McEnroe hadde et ublidt møte med en fan på vei hjem fra Australian Open. Tidligere generalsekretær i Nato, Anders Fogh Rasmussen, er bekymret over forsvarsalliansens framtid, mens Donald Trump sine harde linjer mot Nato vekker bekymring. President Trump virker alvorlig bekymret over forsvarsalliansens framtid.

Vi har lagt fram konkrete og konstruktive forslag, men det har vært svært begrenset dialog og reell involvering i beslutningsprosessene. Det gjør det vanskelig å føle at vi blir tatt på alvor, spesielt når vi kun ser kunngjøringer om premiepenger, og ingen av de andre punktene våre har blitt adressert det siste året, forteller Ruud.

RASER: Den amerikanske tennisstjerna og kommentatoren John McEnroe fikk et ublidt møte med en fan på vei hjem fra Australian Open. Video: Media Mode, HBO Max, Skingen/DagbladetArrangørene av Roland-Garros kunngjorde i april at samla premiepenger ble økta med omkring 10 prosent. Totalbeløpet er opp 5,3 millioner euro fra i fjor, men spillerne mener at de vil motta en mindre andel av inntektene enn før.

Spillerne hevder at deres andel av Roland-Garros-inntektene har falt fra 15,5 prosent i 2024 til rundt 14,9 prosent i 2026. Aryna Sabalenka åpnet for å boikotte Roland-Garros da hun snakket med pressen tidligere denne uken. Mennenes verdensener Jannik Sinner gikk ikke like langt og ønsket ikke å svare på det spørsmålet. - Jeg tror at man på et tidspunkt vil gjøre det.

Jeg føler at det er den eneste måten for oss å kjempe vår sak på, sa Sabalenka om boikott. Donald Trumps harde linje mot Nato vekker bekymring. Tidligere generalsekretær Anders Fogh Rasmussen tror alliansen er i ferd med å rakne. Vil ha ny maktbalanse: Anders Fogh Rasmussen mener det er på tide å etablere en ny forsvarsallianse i Europa.

Han understreker behovet for europeisk uavhengighet i forsvarsspørsmål. rally president Donald Trumpalais alvorlig bekymret over forsvarsalliansens framtid. Anders Fogh Rasmussen mener at tida er inne for en ny, europeisk forsvarallianse - en slags koalisjon av land som kan organisere Europas forsvar uavhengig av USA. Han foreslår at medlemsland må bruke minst fem prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar, og forplikte seg til et sikkerhetsløfte tilsvarende Natos artikkel 5





